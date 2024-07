Wpadki zdarzają się na planie każdej produkcji. Także i w serialu "Policjantki i policjanci" w Czwórce. Mamy dla Was zabawne wideo, w którym główni bohaterowie m.in. sierżant Krzysztof Zapała i starsza sierżant Emilia Drawska mylą się, śmieją i czasem przeklinają!

„Policjantki i policjanci” to serial obyczajowy opowiadający historię dwóch oddziałów patrolujących ulice współczesnego Wrocławia. Do oglądania od poniedziałku do czwartku o godzinie 19 w Czwórce. Niedawno w serialu pojawiła się sama Katarzyna Cichopek!

