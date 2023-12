Już 16 lutego 2024 roku w kinach pojawi się film "Sami swoi. Początek" w reżyserii Artura Żmijewskiego. To wielka gratka dla fanów kultowej trylogii Sylwestra Chęcińskiego, którzy kochają losy Kargula i Pawlaka. Żmijewski w prequelu zaprezentuje historię młodych bohaterów i początki ich konfliktu. Zobaczcie zwiastun!

Polacy kochają trylogię "Sami swoi", o czym świadczą ciągłe powtórki tych filmów w Polsacie czy TVP. Teraz wszyscy mają szansę poznać genezę konfliktu dwóch wiecznie zwaśnionych rodzin - Kargulów i Pawlaków. W roli młodego Władysława Kargula zobaczymy Karola Dziubę, Kazimierza Pawlaka zagra Adam Bobik.

W sieci pojawił się zwiastun produkcji! Już na samym początku pada kultowy tekst "Kargul, podejdź no to do płota"! Zapowiada się wielki kinowy hit?

Scenarzysta, Andrzej Mularczyk, o nowym filmie "Sami swoi. Początek" mówi:

Historia rodzin Pawlaków i Karguli jest inspirowana prawdziwymi wydarzeniami. Wśród osób opuszczających swe domy na Kresach, leżących dziś w granicach Ukrainy, był Jan Mularczyk, stryj znakomitego scenarzysty i pisarza Andrzeja Mularczyka, autora scenariusza do kultowej trylogii i prequelu. To właśnie on stał się, wiele lat później, pierwowzorem postaci Kazimierza Pawlaka, doskonale znanej z trylogii „Sami swoi”, „Nie ma mocnych” i „Kochaj albo rzuć”. Jan Mularczyk, osiedlił się w Tymowej, w okolicy Lubina, na terenie Dolnego Śląska. – Miał za sobą bogatą historię życia, a przy tym był wspaniałym narratorem. Słuchałem opowieści jego życia przez kilka tygodni i spisywałem je w zeszytach, które zachowałem do dziś. W tych opowieściach był i dramat, i melancholia, i humor

tłumaczy Mularczyk