Aktor "M jak Miłość" pojawi się w nowej produkcji. Jakub Kucner zagra w "Policjantkach i Policjantach"

Mierzy 183 centymetry, waży 72 kilogramy, ma perfekcyjne ciało, a na koncie tytuły mistera Polski oraz wicemistera Global i Supernational! Teraz Jakub Kucner (29), do niedawna trener personalny, zaczyna podbijać show-biznes. W styczniu miała miejsce premiera filmu „Miszmasz, czyli Kogel-mogel 3”, w którym wystąpił. Dołączył też do obsady „M jak miłość” i świetnie radzi sobie w wiosennej edycji show „Taniec z gwiazdami”. I aż trudno uwierzyć, że jeszcze trzy lata temu Kucner ważył ponad 90 kilo i ostatnie, co miał w głowie, to udział w wyborach mistera. Wszystko zmieniła jego siostra! Zobacz także: Jakub Kucner z dziewczyną ogłaszają: "Jest nas troje"! Pokazał urocze zdjęcie (Nie)piękne początki – Był 2015 rok. Na fali był Rafał Maślak, który został wtedy misterem Polski. Moja siostra powiedziała: „A może wyślesz swoje zgłoszenie?”. Wcześniej wygrałem konkurs na mistera szkoły, ale to była tylko zabawa – mówi „Party” Jakub. Posłuchał siostry i zgłosił się na konkurs, po czym zapomniał o całej sprawie. Trzy miesiące później zaproszono go na eliminacje do Warszawy. – Ważyłem ponad 90 kilo i nie wyglądałem dobrze. Przyjechałem i patrzę, że chłopaki mają wy pracowane sylwetki, a ja na ich tle jestem lekkim grubaskiem. W głowie miałem tylko jedną myśl: „Co ja tutaj robię?!” – wspomina ten czas Kucner. Ostatecznie misterem Polski został w tamtym roku Rafał Jonkisz. – Wziąłem się wtedy za siebie. Kosztowało mnie to sporo pracy, ale się opłacało. Po trzech latach od momentu wysłania pierwszego zgłoszenia na konkurs zostałem misterem Polski – wspomina. Jako jedynemu Polakowi udało mu się zdobyć tytuły międzynarodowe. Czy swoimi sukcesami przebił już Rafała...