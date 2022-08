"40 kontra 20": Znamy datę premiery drugiej edycji!

Kinga i Robert poznali się dzięki pierwszej edycji "40 kontra 20". Chociaż ich relacja w programie była bardzo burzliwa, ostatecznie zakończyli swoją przygodę w reality show jako para. Wielu widzów początkowo sceptycznie podchodziło do ich związku i nie wierzyli w to, że relacja zakochanych będzie na tyle silna by przetrwać po powrocie do Polski. Okazało się jednak, że Kinga i Robert wciąż są razem a ich miłość ciągle się rozwija. Chociaż znają się zaledwie kilka miesięcy ich fani nieustannie dopytują się o ślub. Kinga początkowo zbywała ten temat, jednak teraz pokazała zdjęcie sprzed pałacu ślubów w Warszawie: Czas wyznać prawdę - zaczęła. Czyżby domysły fanów stały się rzeczywistością? Zobacz także: "40 kontra 20": Czy Patrycja Rodak i Bartek Andrzejczak są jeszcze razem? "40 kontra 20": Kinga i Robert planują ślub? Kinga i Robert z pewnością długo będą wspominać swój udział w "40 kontra 20". Programowy Senior zwrócił uwagę na piękną blondynkę już pierwszego dnia. Ich relacja jednak była bardzo burzliwa. Robert początkowo nie wierzył, że mógłby budować związek z taką kobietą i był przekonany, że Kinga straci nim zainteresowanie, gdy tylko wrócą do Polski. Aby ją sprawdzić wymeldował ją z willi, a tuż przed samym finałem wyeliminował z programu , Gdyby nie interwencja Agaty, która postanowiła oddać Kindze swoje miejsce w programie, nie wiadomo czy relacja tych dwoje miałaby jakąkolwiek szansę. Kinga i Robert po powrocie z Krety musieli się ukrywać przez prawie dwa miesiące , ponieważ tyle dzieliło ich do emisji finału "40 kontra 20" w telewizji. Dziś wciąż cieszą się swoją miłością, jednak w ich związku pojawił się już pierwszy poważny kryzys, który na...