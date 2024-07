Podczas gdy Rapman (znany również jako Andrew Onwubolu) znany jest ze swojego reżyserskiego debiutu „Blue Story”, „Supacell” jest pierwszą wyprawą scenarzysty i reżysera w świat science fiction. Serial opowiada o grupie pięciu zwyczajnych ludzi, którzy niespodziewanie zyskują supermoce.

Zgodnie ze streszczeniem:

Mają ze sobą niewiele wspólnego poza jedną rzeczą: wszyscy są czarnymi mieszkańcami południowego Londynu. Zadaniem jednego mężczyzny, Michaela Lasaki, jest zjednoczenie ich wszystkich, aby ocalić kobietę, którą kocha

Główną rolę w obsadzie odgrywa Tosin Cole z „Doktora Who” w roli Michaela, który nagle zyskuje moc podróżowania w czasie. Do Cole'a w obsadzie „Supacell” dołączyła także gwiazda „The Responder” Adelayo Adedayo, Calvin Demba z „The Rig” i Josh Tedeku z „Boarders”.

Ale kto jeszcze występuje w nowej serii Netflix? Przeczytaj wszystko, co musisz wiedzieć o obsadzie „Supacell”.

Obsada „Supacell”: Pełna lista aktorów i postaci w serialu Netflix

W obsadzie „Supacell”, pod przewodnictwem Tosina Cole’a, znajduje się wiele twarzy znanych ze świata telewizji. Przewiń dalej, aby dowiedzieć się więcej o głównych bohaterach oraz o produkcjach, w których widziałeś aktorów wcześniej.

Tosin Cole jako Michael Lasaki

Adelayo Adedayo jako Dionne

Yasmin Monet Prince jako Weronika

Eddie Marsan jako Ray

Nadine Mills jako Sabrina

Eric Kofi-Abrefa jako Andre

Calvin Demba w roli Rodneya

Josh Tedeku jako Josh

Rayxia Ojo jako Sharleen

Giacomo Mancini jako Spud

Michael Salami jako Gabriel

Travis Jay jako John

Getty jako Krazy

Sanchez Brown jako Łowca Energii

Kojo Attah jako Silny Łowca

Digga D

Tosin Cole gra Michaela Lasaki

Kim jest Michael Lasaki? Cole powiedział:

„To zwyczajny facet o bardzo prostym życiu. Idzie do pracy, wraca do domu, ogląda telewizję ze swoją dziewczyną i opiekuje się mamą. Potem jego świat zostaje wywrócony do góry nogami, gdy zyskuje moce i zaczyna poruszać się po światach i środowiskach, w których nie czuje się komfortowo.”

W czym jeszcze grał Tosin Cole? Cole rozpoczął karierę aktorską w „The Cut”, „Eastenders: E20” i „Hollyoaks”, ale być może najbardziej znany jest z roli Ryana Sinclaira w „Doctor Who” od sezonów 11 do 12. Zagrał także główne role w amerykańskim dramacie prawniczym „61st Street” a także w filmie „Till i Bob Marley: Jedna miłość”.

Jest bardziej znany ze swojej gry na scenie, obecnie występuje w produkcji „Shifters”.

Adelayo Adedayo gra Dionne

Kim jest Dionne? Dionne jest dziewczyną Michaela i oboje są w sobie bardzo zakochani – ale kiedy nowe moce Michaela grożą przełamaniem ich zwykłego stylu komunikacji, a jednocześnie pomagają uratować jej życie, sytuacja zaczyna się komplikować.

W czym jeszcze grała Adelayo Adedayo? Adedayo jest znana z ról w serialu BBC „Some Girls, Timewasters”, a ostatnio w „The Responder” . Zagrała także w filmach „The Capture” i „Origin”.

Nadine Mills gra Sabrinę

Kim jest Sabrina? Pracując w NHS, Mills przyznaje, że Sabrina „zaczyna jako osoba, która nie chce tych mocy, ale w końcu dochodzi do siebie i jest w stanie wykorzystać te moce na swoją korzyść z pełną mocą i pewnością siebie”.

W czym jeszcze brała udział Nadine Mills? Mills zagrała w serialu telewizyjnym „Sliced”, a także w filmach takich jak „The Pay Day”, „The Strangers” i „The Weekend”.

Eric Kofi-Abrefa gra Andre

Kim jest Andre? Andre jest młodym samotnym ojcem, który stara się pozostać na dobrej drodze po tym, jak został wyrzucony z pracy, w której dowiedzieli się o jego kryminalnej przeszłości. Rozwija moc super siły.

W czym jeszcze brał udział Eric Kofi-Abrefa? Na przestrzeni lat Kofi-Abrefa zagrał w kilku produkcjach, w tym w „Blue Story”, „Black Mafia Family” i „The One Netflixa”. Zagrał także w „Harlots”, „Informer”, „The Book of Clarence” i „White Widow”.

Calvin Demba gra Rodneya

Kim jest Rodney? Rodney zyskuje supermoc, jaką jest prędkość, ale na co dzień Demba opisał go jako „kierowca i handlarz, Del Boy”.

W jakich jeszcze produkcjach zagrał Calvin Demba? Demba jest najbardziej znany z ról w „Hollyoaks” jako Scott Sabeka oraz w „The Rig” w Prime Video jako Baz. Zagrał także w „Youngers and Life”, a także w filmach takich jak „Brotherhood”, „Yardie”, „Kingsman: Złoty krąg i Last Christmas”.

Josh Tedeku gra Tazera

Kim jest Tazer? Tazer jest trochę niedojrzały emocjonalnie, ale jest przywódcą swojego gangu i jest niezwykle lojalny wobec tych, których kocha najbardziej.

W czym jeszcze brał udział Josh Tedeku? Będąc ostatnio jedną z głównych ról w komedii BBC Boarders, można śmiało powiedzieć, że w najbliższej przyszłości prawdopodobnie będziemy oglądać Tedeku na naszych ekranach. Zagrał także w „A Town Called Malice” i „Moonhaven”, a także w filmie krótkometrażowym „Festival of Slaps”.

Eddie Marsan gra Raya

Kim jest Ray? Enigmatyczna postać, która wydaje się monitorować moc grupy z daleka.

W czym jeszcze grał Eddie Marsan? Na przestrzeni lat Marsan zagrał w wielu produkcjach, ostatnio w „Back to Black” jako Mitch Winehouse.

Znany jest z głównych ról w filmach Ray Donovan, „Ultimate Force”, „Ridley Road”, „The Power” i „The Thief”, „His Wife and the Canoe”. Niektóre z filmów, z których jest najbardziej znany, to „Sherlock Holmes”, „Vice i V jak Vendetta”. Ma zagrać w drugim sezonie „Suspect and Reunion”.

Rayxia Ojo jako Sharleen

Kim jest Sharleen? Sharleen jest siostrą Sabriny i tę parę łączy bardzo ścisła więź, co sprawia, że Sabrina akceptuje własne moce.

W czym jeszcze grała Rayxia Ojo? Jeśli chodzi o telewizję, Ojo pojawiła się w „Zadzwoń do położnej”, ale znana jest z różnych ról scenicznych, w tym w „Harrym Potterze i przeklętym dziecku”.

Giacomo Mancini jako Spud

Kim jest Spud? Spud jest najlepszym przyjacielem Rodneya i przez większość czasu działa dla niego jak kompas moralny, próbując podkreślić znaczenie supermocy, które posiada teraz jego przyjaciel.

W czym jeszcze grał Giacomo Mancini? Mancini jest znany z roli Gem w pierwszym i drugim sezonie „Top Boy”.

Michael Salami jako Gabriel

Kim jest Gabriel? Gabriel jest najlepszym przyjacielem Michaela Lasaki i właścicielem lokalnego baru.

W czym jeszcze grał Michael Salami? Salami wystąpił w komedii BBC „Three Just a Couple” (stworzonej przez współreżysera Supacell, Sebastiana Thiela), ale widzom znany jest także jako Shane Sweeney w „Hollyoaks”. Inne filmy, w których wystąpił, to „Temple, Sumotherhood”, „Wonder Woman 1984” i „Saving Art” . Poza ekranem Salami zagrał także w licznych przedstawieniach teatralnych, w tym w objazdowej produkcji „Dial M for Murder”.

Getty jako Krazy

Kim jest Krazy? Krazy jest dla Tazera jak starszy brat, przekazuje swoją wiedzę i każe Tazerowi wykonać za niego brudną robotę, gdy pójdzie do więzienia.

W czym jeszcze brał udział Ghetts? Uznany raper Grime MC i autor tekstów Ghetts jest oczywiście najbardziej znany ze swojej muzyki, a „Supacell” był jego pierwszym dużym występem telewizyjnym. W innym miejscu w świecie telewizji Ghetts pracował nad programem BBC Champion, aby stworzyć oryginalną muzykę wykorzystaną w dramacie.

Sanchez Brown jako Łowca Energii

Kim jest Łowca Energii? Energy Hunter to tajemnicza postać, którą spotykamy przez całą serię.

W czym jeszcze grał Sanchez Brown? Fani „EastEnders” z pewnością docenią Browna za rolę Gains Guv'nor, ale do jego innych osiągnięć zaliczają się filmy również krótkometrażowe takie jak „Sunrise Meets Sunset” i „Malachiasz”.

Zredagowała i przetłumaczyła Natalia Cieślak.