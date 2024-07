1 z 8

Michał Żebrowski w Na dobre i na złe wciela się w postać nieprzyjemnego, obcesowego i egoistycznego chirurga doktora Falkowicza (za tę rolę jest nominowany do Telekamery - jako najlepszy aktor). Do tej pory jego serce było niewzruszone i nazywany był polskim doktorem House'em. Genialnym lekarzem, którego nikt nie lubi. Wszystko zmieniło się za sprawą pewnej dziewczynki - Matyldy. Przez chwilę doktor Falkowicz nawet myślał, że być może jest jej ojcem. Jednak po testach DNA okazało się, że nie. Ale to nie przeszkadzało Falkowiczowi pokochać dziewczynkę jak własne dziecko.

Tych dwoje w Na dobre i na złe niezmiennie wzrusza i bawi swoją relacją. Mała Matylda uczy Falkowicza pokory i innego spojrzenia na świat, a jest tak rezolutna i czasem twarda, że już jest nazywana mini Falkowiczem w spódnicy.

Zresztą zobaczcie, jaką relację mają Falkowicz z Matyldą, a potem zapraszamy do naszej galerii :)

