Znamy nominowanych do nagrody "TeleKamery 2016", przyznawanych przez magazyn TeleTydzień. Kto w tym roku ma szanse na statuetkę? Wśród nominowanych m.in. Agnieszka Szulim, Edyta Górniak, Martyna Wojciechowska czy Wojciech Modest Amaro. Zwycięzców poznamy podczas uroczystej gali w lutym przyszłego roku. Transmisję pokaże TVP 2.

Nominacje do TeleKamer 2016

Nagrody zostaną wręczone w 11 kategoriach. Wśród nich nowością jest "Nadzieja telewizji". Zrezygnowano zaś z kategorii "Muzyka". W zeszłym roku triumfowała w niej Sylwia Grzeszczak. Kto w tym roku ma szansę na "TeleKamerę 2016"? Oto nominowani:

TeleKamery 2016 - kategoria: AKTORKA

Joanna Kulig (O mnie się nie martw, TVP2)

Barbara Kurdej - Szatan (M jak miłość, TVP2)

Monika Krzywkowska (Skazane, Polsat)

Marta Lipińska (Dziewczyny ze Lwowa i Ranczo, TVP1)

Edyta Olszówka (Aż po sufit, TVN)

TeleKamery 2016 - kategoria: AKTOR

Wojciech Błach (Skazane, Polsat)

Cezary Pazura (Aż po sufit, TVN)

Piotr Polk (Ojciec Mateusz, TVP1)

Wojciech Zieliński (Służby specjalne i Prokurator, TVP2; Zbrodnia, AXN)

Michał Żebrowski (Na dobre i na złe, TVP2)

TeleKamery 2016 - kategoria: SERIAL

Dziewczyny ze Lwowa (TVP1)

Na Wspólnej (TVN)

O mnie się nie martw (TVP2)

Pierwsza miłość (Polsat)

Ranczo (TVP1)

TeleKamery 2016 - kategoria: OSOBOWOŚĆ TELEWIZYJNA

Piotr Kraśko (Wiadomości, TVP1)

Michał Olszański (Magazyn ekspresu reporterów, TVP2)

Maciej Rock (Tylko muzyka, Polsat)

Agnieszka Szulim (Aplauz aplauz, TVN)

Martyna Wojciechowska (Kobieta na krańcu świata, TVN)

TeleKamery 2016 - kategoria: PREZENTER INFORMACJI

Dorota Gawryluk (Wydarzenia, Polsat)

Grzegorz Kajdanowicz (Fakty, TVN)

Maciej Orłoś (Teleexpress, TVP1)

Diana Rudnik (Wiadomości, TVP1; Serwis info, TVP Info)

Tomasz Wolny (Panorama, TVP2)

TeleKamery 2016 - kategoria: PREZENTER POGODY

Dorota Gardias (TVN)

Aleksandra Kostka (TVP2)

Jarosław Kret (TVP1)

Paulina Sykut - Jeżyna (Polsat)

Tomasz Wasilewski (TVN)

TeleKamery 2016 - kategoria: KOMENTATOR SPORTOWY

Mateusz Borek (Polsat)

Jacek Laskowski (TVP)

Dariusz Szpakowski (TVP)

Andrzej Twarowski (nc+)

Wojciech Zawioła (nc+)

TeleKamery 2016 - kategoria: JUROR

Wojciech Modest Amaro (Hell's Kitchen i Top Chef, Polsat)

Agustin Egurrola (Mam Talent, TVN)

Edyta Górniak (The Voice of Poland, TVP2)

Tomson i Baron (The Voice of Poland, TVP2)

Małgorzata Walewska (Twoja twarz brzmi znajomo, Polsat)

TeleKamery 2016 - kategoria: PROGRAM ROZRYWKOWY

Mam talent (TVN)

Paranienormalni Tonight (TVP2)

Rolnik szuka żony (TVP1)

The Voice of Poland (TVP2)

Twoja twarz brzmi znajomo (Polsat)

TeleKamery 2016 - kategoria: SERIAL FABULARNO-DOKUMENTALNY

Malanowski i partnerzy (Polsat)

Na sygnale (TVP2)

Policjantki i policjanci (TV4)

Sensacje XX Wieku (TVP1/National Geographic Channel)

Szkoła (TVN)

TeleKamery 2016 - kategoria: NADZIEJA TELEWIZJI

Paulina Chruściel (Singielka, TVN)

Piotr Głowacki (Skazane, Polsat)

Marta Manowska (Rolnik szuka żony, TVP1)

Maciej Musiał (Rodzinka.pl i The Voice of Poland, TVP2)

Stefan Pawłowski (O mnie się nie martw, TVP2)

W plebiscycie w tym roku nie biorą udziału również stacje tematyczne, gdyż redakcja sama przyzna statuetki za wybitne osiągnięcia telewizyjne w 2015 roku.

Macie swoich faworytów? Zobaczcie kto wygrał w tamtym roku.

Zobacz: TeleKamery 2015 rozdane! Kto zdobył statuetkę?

Edyta Górniak jest nominowana do TeleKamer 2016

Agnieszka Szulim została nominowana do TeleKamer po raz pierwszy

Paulina Sykut nominowana do TeleKamer 2016