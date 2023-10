Karolina Pisarek to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych polskich modelek, która na swoim koncie ma mnóstwo sukcesów zawodowych. Ostatnio również możemy podziwiać ją nie tylko na wybiegu, ale także w produkcjach filmowych. Gwiazda wystąpiła już w kontynuacji hitowego filmu "365 dni", a teraz zagrała u boku Mateusza Banasiuka w produkcji "Wieczór Kawalerski".

Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z Karoliną Pisarek i jej mężem, Rogerem. Partner gwiazdy przed naszą kamerą szczerze ocenił umiejętności aktorskie żony oraz zdradził, na jakie sceny z udziałem ukochanej nigdy by się nie zgodził!

Już niedługo zobaczymy Karolinę Pisarek w nowym filmie - "Wieczór kawalerski". Modelka bardzo cieszy się z udziału w tej produkcji, a dumny z jej sukcesów jest oczywiście też jej mąż, Roger Salla. Ukochany Karoliny Pisarek zdradził przed naszą kamerą, jak ocenia występy aktorskie żony - w końcu miał okazję zobaczyć ją już w kontynuacji filmu "365 dni".

- Jeżeli mam być szczery, to jeśli chodzi o "365 dni", to naprawdę przewijałem tylko do scen Karoliny, żeby obejrzeć sobie jak zagrała. Bardzo mi się podobała, tak mega naturalnie to wyszło i byłem wręcz w szoku, bo ona nigdy nie przeszła jakiejś szkoły aktorskiej, a wyszło jej to tak mega naturalnie - powiedział przed naszą kamerą Roger Salla.