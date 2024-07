Katarzyna Zielińska pożegnała się z widzami serialu "Barw Szczęścia" na swoim Instagramie! Jak pisaliśmy, gwiazda zdecydowała, że po 10 latach odchodzi z popularnej produkcji. Dlaczego? Aktorka uważa, że czas na nowe wyzwania! Doskonale wie jednak, jak ważną rolę w jej życiu odegrały "Barwy Szczęścia". Co napisała swoim fanom?

Decyzja Kasi Zielińskiej dla fanów serialu TVP 2 jest zaskakująca. Co się stanie z jej bohaterką, Martą? Tego na razie nie wie nikt, na pewno jednak wątek Marty Walawskiej na razie nie zniknie z "Barw Szczęścia". Gwiazda ma nadzieję, że już niedługo spotka się z widzami w innych projektach:

Kochani! Długo zastanawiałam się co zrobić. To nie była decyzja z dnia na dzień. Barwy szczęścia to 1/4 mojego życia. To bardzo dużo. 10 fantastycznych lat z Wami. Barwy szczescia zaczeły w moim życiu bardzo szczęśliwy rozdział. Z drugiej strony to aż 1/4 mojego życia. A człowiek potrzebuje zmian. Ja ich potrzebuję i Wy również. To daje napęd do nowych rzeczy. Ja wiem, że się spotkamy gdzie indziej. Mówię to Wam- moim wiernym widzom i powiedziałam to moim najbliższym współpracownikom w serialu. Mam nadzieję,że już za niedługi czas spotkamy się przed telewizorami. Trzymajcie za mnie. Będzie miło się z Wami znowu zobaczyć. I dziękuję, że tyle lat śledziliście losy mojej bohaterki Marty. Miło mieć tak wspaniałych wiernych fanów. Do zobaczenia! Kocham Was! Ps. Pamiętajcie, zmiany mobilizują! ❤️