3 z 5

Pechowo, tego samego dnia Martę odwiedzi jednak Piotr (Piotr Jankowski) – kolejny raz prosząc o pomoc. A na Artura widok rywala podziała jak czerwona płachta na byka! I w finale biznesmen postanowi wyjechać jednak do Nepalu – bez względu na to, co myśli o tym jego żona.

- Myślałam, że zrozumiałeś moje obawy…

- A ja myślałem, że wzięłaś pod uwagę moją prośbę, żebyś nie mieszała się więcej w sprawy Piotra i Igi!

Czy wyprawa w Himalaje będzie dla nich pierwszym krokiem... do rozwodu?