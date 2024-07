Anna, bezradna, spojrzy na siostrzenicę… A kilka godzin później między nią i narzeczonym dojdzie do ostrej kłótni. Gruszyńska wyzna, że po ślubie chce zachować swoje nazwisko... A jej ukochany od razu zgłosi weto!

- Chyba żartujesz? Myślałem, że to oczywiste, że z automatu… No, Aniu... Więc? Jak to będzie z nami?

- Normalnie. Lubię swoje nazwisko. Jestem do niego przyzwyczajona.

- Do mojego też się z czasem przyzwyczaisz...

- Adaś… Nie, naprawdę, wolałabym nie!

- Anna Werner… co ci w tym nie pasuje?

- Cóż… Wszystko. To nie ja.

- Jak to: wszystko? Jak to: nie ty? Jutro będziesz moją żoną!

- Adam, proszę cię, ta rozmowa jest trochę… idiotyczna?

- Co w tym idiotycznego?! Wszyscy tak robią i uważam, że… nie powinno się zmieniać tradycji!

- Adam, nie załamuj mnie, jest dwudziesty pierwszy wiek – w głosie Anny pojawi się w końcu irytacja. - Nie sądziłam, że jesteś takim... betonem!

A Werner o mało nie wybuchnie…

- Betonem?! O, nie! Nie będę się teraz kłócił, bo widzę, że jesteś w złym nastroju, ale chcę jeszcze wrócić do tego tematu! Przespaceruję się z Guciem, żeby odzyskać spokój...