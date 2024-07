Mamy dobrą wiadomość dla fanów serialu "O mnie się nie martw" - ruszyły właśnie zdjęcia do 4. sezonu serialu z Joanną Kulig, Stefanem Pawłowskim i Pawłem Domagałą. Choć początkowo mówiło się, że serial może zejść z anteny z powodu rezygnacji Joanny Kulig, aktorka zdecydowała się jednak zagrać w serialu. Zdjęcia potrwają do kwietnia 2016 roku, a serial zostanie wyemitowany wiosną na antenie Dwójki. Co wydarzy się w nowym sezonie?

O mnie się nie martw - co wydarzy się w 4.sezonie?

3. sezon serialu miał szczęśliwy finał, ale związek Igi i Marcina bardzo ucierpiał na wydarzeniach związanych z Łukaszem. Marcin przez Igę mógł stracić prawo do uprawiania zawodu, dlatego ich związek przeszedł ciężką próbę. Iga (Joanna Kulig) straciła pracę w kancelarii i zwierza się Marcinowi, że chciałaby zmienić swoje życie.

On również nie chce stać w miejscu i pracować w kancelarii pod okiem ojca, dlatego decyduje się na odejście. Wyjeżdża z Warszawy, żeby zebrać myśli i zastanowić się nad swoim życiem i związkiem z Igą. Podczas wyjazdu uświadamia sobie, że ma już dość byłych partnerów Igi, którzy ciągle wtrącają się do ich życia. Chce, żeby udało im się stworzyć szczęśliwy związek, ale potrzebny jest im spokój i czas dla siebie. Udaje im się to osiągnąć, ale do czasu aż do Warszawy przyjeżdża jej ojciec Witold (Sławomir Orzechowski). Czy mężczyzna zamiesza w ich poukładanym życiu? Fani programu przekonają się już wiosną!

