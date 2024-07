Koniec serialu "O mnie się nie martw"? Takie plotki pojawiły się w ubiegłym tygodniu. Jak podało "Na żywo", Joanna Kulig nie chce już grać Igi Małeckiej, a bez niej produkcja nie może być kontynuowana.

Koniec serialu O mnie się nie martw?

Serial, w którym poza Kulig gra jeszcze Paweł Domagała i Stefan Pawłowski, cieszy się sporą sympatią Polaków. Średnia oglądalność każdego odcinka to ok. 2 mln widzów. Jednak to nie oglądalność serialu zdecyduje o tym, czy serial doczeka się kolejnej transzy.

"Joasia po ponad roku pracy na planie czuje się zmęczona i niedoceniona. Choć jest gwiazdą światowego formatu, dostaje niskie honorarium. Poza tym obawia się zaszufladkowania" - powiedziała "Na żywo" znajoma Kulig.

Nie tylko producenci namawiali Joannę na udział w nowym sezonie, ale też jej koledzy z planu, którym zależy na pracy w tej produkcji. Teraz już mogą odetchnąć z ulgą, bo Kulig podjęła decyzję.

Jak udało nam się dowiedzieć, kilka dni temu odbyły się ostatnie dni zdjęciowe na planie 3. sezonu serialu. Kulig podczas rozmowy z "Panoramą" powiedziała:

"Już w grudniu wracamy na plan 4. sezonu" - zdradziła aktorka.

Wszyscy mogą więc odetchnąć z ulgą. "O mnie się nie martw" już wiosną wróci na antenę. Cieszycie się?

