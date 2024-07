W tym roku Polsat świętuje swoje 30-lecie, a jedną z najbardziej kultowych produkcji stacji była oczywiście "Rodzina zastępcza". Serial cieszył się ogromną popularnością, przyniósł sławę kilku młodym gwiazdom - wśród nich znalazły się m.in. Ola Szwed, Monika Mrozowska czy Misheel Jargalsaikhan, którą spotkaliśmy niedawno na otwarciu klubu Chaton w Warszawie! Serialowa Zosia zdradziła nam, jak potoczyły się losy jej kolegów z planu.

"Z jednej tkaniny wszyscy jesteśmy..." - prawda, że zanuciliście? Niezapomniana czołówka w wykonaniu Seweryna Krajewskiego, doskonała fabuła, świetna obsada (z Gabrielą Kownacką i Piotrem Fronczewskim na czele) i humor, który rozbrajał widzów - a tych było miliony. Mowa oczywiście o "Rodzinie zastępczej"! Serial zniknął z anteny 13 lat temu, jednak wierni fani wciąż o nim pamiętają i zapewne zastanawiają się, co dziś robią dziecięce gwiazdy produkcji. O ile m.in. Aleksandra Szwed (Elizka) i Monika Mrozowska (Majka) są ciągle aktywne zawodowo, tak serialowy Romek, czyli Aleksander Ihnatowicz, zniknął z ekranów.

Serialowy Romek, ja się z nim widziałam w 2016 roku. On zrezygnował z gry w serialu w tym samym roku co ja, wyjechał nas studia do Anglii, poszedł w innym kierunku - mówi nam Misheel Jargalsaikhan!