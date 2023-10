Aleksandra Szwed wspomina, jak wyglądał jej casting do "Rodziny zastępczej". Serialową Elizkę i jej siostrę Zosię pokochała cała Polska. Mała Aleksandra Szwed idąc tego dnia do telewizji, nie miała nawet pojęcia, że znajdzie się na castingu do hitowego serialu Polsatu:

Podeszła do mnie pani, która mnie tak wzięła z rączkę i przestawiła do kolejki, mówiąc: "Na casting to tutaj". Ja taka speszona zostałam w tej kolejce i potem działy się różne dziwne rzeczy.

Zobaczcie nasz nowy wywiad z aktorką.

"Rodzina zastępcza": Jak Aleksandra Szwed zdobyła rolę Elizy?

"Rodzina zastępcza" była serialem przepełnionym miłością. Każdy chciałby chociaż na chwilę znaleźć się w pełnym domu Ani i Jacka (w tych rolach Gabriela Kownacka i Piotr Frączewski) oraz ich charyzmatycznych dzieci - biologicznych i przybranych. Elizka, Zosia, Filip, Romek i Majka mieli tysiące pomysłów na minutę, potrafili zabawić a jednocześnie wzruszyć widza. Minęło już 13 lat odkąd "Rodzina zastępcza" zniknęła z ekranów Polsatu. Niedawno serialowa Zosia zdradziła nam co dziś robią dzieci z "Rodziny zastępczej", a teraz Aleksandra Szwed w rozmowie z Party.pl, opowiedziała jak to się stało, że otrzymała rolę Elizki:

W moim przypadku to był przypadek dosłownie. Ja poszłam nie na casting, w celu wzięcia udziału w castingu do "Rodziny Zastępczej" tylko poszłam po prostu na dzień otwarty. Postanowiłam zobaczyć, jak wygląda telewizja od środka i podeszła do mnie pani, która mnie tak wzięła za rączkę i przestawiła do kolejki, mówiąc: "Na casting to tutaj". Ja taka speszona zostałam w tej kolejce i potem działy się różne dziwne rzeczy.

Co konkretnie działo się na castingu do "Rodziny zastępczej"? Zobaczcie, co zagwarantowało Aleksandrze Szwed rolę Elizki i jak zaczęła się jej przyjaźń z Mischeel Jargalsaikhan. Zobaczcie nasze nowe wideo.

