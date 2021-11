Smutna wiadomość dotarła do mediów. Nie żyje Aleksander Skowroński, aktor znany między innymi roli emerytowanego ogniomistrza Ignacego, ojca komendanta z filmu "U Pana Boga w ogródku". Od dłuższego czasu walczył z poważnymi chorobami. Niestety, zmagał się tez z problemami finansowymi i mieszkaniowymi, co nie pomagało w walce o zdrowie. O śmierci aktorka poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych Związek Artystów Scen Polskich. Aleksander Skowroński miał 84 lata. Zobacz także: Uczestniczka programu "Druga twarz" nie żyje. Kilka dni przed śmiercią opublikowała dramatyczne wpisy Aleksander Skowroński nie żyje. W ostatnich latach przeżywał prawdziwy dramat Związek Artystów Scen Polskich pożegnał aktora wzruszającym wpisem na Facebooku. Dzisiaj, nie doczekawszy zbliżających się 85. urodzin, odszedł Aleksander Skowroński, aktor przez wiele lat związany z Teatrem Lalki i Aktora Miniatura w Gdańsku, gdzie zadebiutował grając postać Melchiora w „Pastorałce” Schillera w reżyserii Natalii Gołębskiej, z Towarzystwem Wierszalin w Białymstoku, Teatrem Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białystoku oraz Wybrzeże w Gdańsku. W dowód uznania dla jego dokonań artystycznych, Sekcja Teatrów Lalkowych ZASP wyróżniła go w 2012 roku swoją najwyższą Nagrodą HENRYK. Odszedł niezapomniany emerytowany ogniomistrz, ojciec komendanta z obrazu "U pana Boga w ogródku”... Żegnaj! - czytamy w komunikacie ZASP. Aleksander Skowroński wystąpił w wielu znanych serialach, między innymi "Na dobre i na złe", "Plebania", "13 posterunek", a po raz ostatni mogliśmy zobaczyć go w produkcji "39 i pół tygodnia". Niestety aktor zmagał się z poważnymi chorobami -...