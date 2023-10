Misheel Jargalsaikhan wcielała się w rolę Zosi w "Rodzinie zastępczej". Wraz z Elizą (w tej roli Aleksandra Szwed) tworzyły niezapomniany siostrzany duet. Po 10 latach w serialu, Misheel zrezygnowała z aktorstwa, by zająć się nauką. Dziś wciąż można rozpoznać w niej tę pełną pomysłów dziewczynkę, którą zdecydowali się zabrać do siebie serialowi Kwiatkowscy. Zobaczcie, co u niej słychać.

"Rodzina Zastępcza": Jak dziś wygląda i co słychać u serialowej Zosi?

Zosia i Eliza z "Rodziny zastępczej" w latach 90. z pewnością były jednymi z najpopularniejszych sióstr w Polsce. Niedawno Aleksandra Szwed zdradziła, jak się dostała do "Rodziny zastępczej". W końcu pomysł na rolę Zosi był zupełnie inny, jednak producenci w ostatniej chwili zmienili zdanie, a w serialu obsadzili nie jedną a dwie dziewczynki.

Misheel Jargalsaikhan grała Zosię w "Rodzinie zastępczej" przez 10 lat. W 2007 roku zrezygnowała jednak z serialu, by skupić się na nauce. Wówczas aktorka rozpoczęła studia medyczne. Od dziecka marzyła o tym, by pójść w ślady mamy i zostać lekarką. W jednym z wywiadów dla "Dzień Dobry TVN" zdradziła, że po studiach zajęła się medycyną naturalną. Od czasu do czasu Misheel Jargalsaikhan pojawia się na imprezach branżowych, w ostatnim czasie wraz z Aleksandrą Szwed pojawiła się na scenie podczas 30-lecia Polsatu. Jak dziś wygląda serialowa Zosia z "Rodziny zastępczej" i co jeszcze działo się u niej po tym, jak zrezygnowała z aktorstwa? Zobaczcie nasze wideo.

