Joanna Trzepiecińska urodziła się 7 września 1965 roku. W 1988 roku ukończyła PWST w Warszawie. Przed laty zasłynęła dzięki roli w serialu TVP "Rzeka Kłamstwa", gdzie wcieliła się w główną bohaterkę - Joannę. Widzowie pokochali ją za rolę "Alutki" z serialu "Rodzina zastępcza", gdzie emanowała ekscentrycznym usbosobieniem. Wraz z serialowym mężem Jędrulą (Tomasz Dedek) stworzyli ciekawe i dosyć nietypowe serialowe małżeństwo. Aktorka w serialu grała 9 lat. Przez ostatnie lata Trzepiecińska pojawiła się w takich produkcjach jak: "Spadek", "Przestrach", czy "Notoryczni debiutanci".

Joanna Trzepiecińska miała romans z mężem znanej aktorki

Joanna Trzepiecińska w czasie studiów poznała reżysera Krzysztofa Zaleskiego, który był od niej 17 lat starszy. Co się okazało, mężczyzna był wtedy żonaty z aktorką znaną z serialu "Pierwsza miłość" - Marią Pakulnis. Pomimo to Zaleski zostawił żonę i zamieszkał z młodziutką Trzepiecińską. Uczucie nie trwało długo, gdyż przerwała je ciąża żony reżysera. Kiedy ten tylko dowiedział się o tym, że żona jest w ciąży, spakował się i wrócił do domu. Zaleski i Pakulnis doczekali się jedynego syna - Jana i byli ze sobą aż do śmierci reżysera (2008 rok).

Zobacz także: Jak dziś wygląda Alutka z "Rodziny Zastępczej"? Joanna Trzepiecińska przeszła metamorfozę

fot. Mikulski/AKPA

Po bolesnym rozstaniu Trzepiecińskiej z Krzysztofem Zaleskim przez długi czas nie mogła sobie z tym poradzić. Jednak los się odmienił, kiedy to spotkała o 16 lat starszego od siebie pisarza i reżysera Janusza Andermana.

Wyszłam za mąż z wielkiej miłości, miałam poczucie, że byłam kochana. Przeżyłam wiele pasjonujących lat, ze świadomością, że mam obok niezwykle interesującego człowieka. Jego przewaga doświadczenia, lat, intelektu, była inspirująca. Nigdy się z nim nie nudziłam. Uwielbiałam nasze wieczorne rozmowy - wyjawiła przed laty w rozmowie z Galą aktorka.

Para wzięła ślub i doczekała się dwóch synów. Niestety małżeństwo nie przetrwało próby czasu. Jednym z problemów był alkohol, którego pisarz nadużywał. Historia tej miłości zakończyła się tym, że mąż Trzepiecińskiej spakował się i wyprowadził do kochanki. Para w 2009 wzięła rozwód. Po kolejnym zawodzie miłosnym aktorka skupiła się na sobie i dzieciach.

Zobacz także

AKPA/ Zawada

Co dzieje się z Joanną Trzepiecińską?

Joanna Trzepiecińska po niepowodzeniach miłosnych spotykała się jeszcze z podróżnikiem Piotrem Śliwińskim, z którym na jej social mediach pojawiały się wspólne zdjęcia. Jednak i ten związek nie przetrwał próby czasu. Aktorka udała się po pomoc do psychiatry - Dariusza Wasilewskiego.

Potrzebowałam wsparcia. Mieliśmy relację pacjent - lekarz. Dopiero z czasem stała się ona bardziej prywatna. Pewnego razu przyszłam na wizytę, usiadłam, popatrzyłam na niego i pomyślałam: przystojny ten doktor. Więzy się zacieśniły - opowiedziała w rozmowie z 'Na żywo' aktorka.

Aktualnie na profilu na Instagramie Joanny Trzepiecińskiej dostrzec można tajemniczego Macieja, który podobno z zawodu jest muzealnikiem. Aktorka u boku mężczyzny spędziła parę tygodni temu wspólny urlop w słonecznej Grecji.

Co słychać w życiu zawodowym Joanny Trzepiecińskiej? Aktualnie serialowa "Alutka" znowu mogła zagrać przy swoim serialowym mężu z "Rodziny zastępczej" - Jędruli. Tym razem parę można było oglądać w spektaklu "Jak Zabłocki na mydle". Joanna Trzepiecińska i Tomasz Dedek w drugim kwartale tego roku zagrali w sztuce autorstwa Jack’a Popplewella i reżyserii Jerzego Hutka.

Już niebawem aktorka zagra także w spektaklu "Rodzinne Rewolucje". Spektakl będzie objazdowy, więc widzowie z całej Polski, będą mieli okazję obejrzeć tę nową sztukę.