Do tej pory w serialu „ BrzydUla ” to Ula Cieplak ( Julia Kamińska ) przechodziła zaskakujące metamorfozy. Teraz okazuje się, że także ekscentryczna Violetta Kubasińska podda się nie lata przemianie. Odmienionym wizerunkiem swojej serialowej postaci pochwaliła się na Instagarmie Małgorzata Socha. Nowy look Violetty wzbudził niemałą sensację wśród internautów. Pojawiły się też zaskakujące porównania! Violetta Kubasińska przejdzie metamorfozę! Violetta Kubasińska w najbliższym czasie zaskoczy widzów nie tylko rozwodem z tajemniczym Wu Jan Hu, ale także zmianą w swoim wyglądzie. Okazuje się, że w nowej "BrzydUli" nie tylko Ula przejdzie po raz kolejny ogromną przemianę , na którą widzowie muszą jeszcze trochę poczekać, ale metamorfozie ulegnie również słynna już Violetta! Małgorzata Socha opublikowała na Instagramie nowe zdjęcie z planu, na którym pozuje z odtwórczynią głównej roli, Julią Kamińską, ale to nowa fryzura Sochy przyciąga całą uwagę. Odmieniona Viola wygląda niczym Sharon Stone! Z nowym rokiem - nowa Viola i nowe włosy 🙋🏼‍♀️💇🏼‍♀️ Jak myślicie, skąd inspiracja? Dla mnie Sharon Stone z filmu „Casino” a Wy kogo obstawiacie? 🤔 - napisała Małgorzata Socha na Instagramie. Fani nie zawiedli i w komentarzach pojawiły się zaskakujące komentarze dotyczące nowego wyglądu Violetty Kubasińskiej: Jak dla mnie to Alutka z „Rodziny Zastępczej”. Daphne ze scooby do 🤣 Alutka z „Rodziny Zastępczej” 🤣 Co prawda grzywki brakuje, ale kolor i opaska, jak najbardziej trafne To zdecydowanie Britney Spears z Oops, I did it again. Sami spójrzcie na nową fryzurę Violetty. Dobra zmiana? Zobacz także: „BrzydUla 2”. Ula...