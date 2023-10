Emilia Dankwa do świata polskiego show biznesu wkroczyła jako mała dziewczynka. Jej przygoda z medialnym światem zaczęła się od udziału w serialu "Rodzinka.pl". Choć od kilku lat serial nie jest już emitowany, to jednak Emilia Dankwa często widywana jest na branżowych imprezach, dzięki czemu na bieżąco możemy obserwować, jak się zmienia i dowiedzieć się, co u niej słychać. Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z nastolatką, która już niedługo wkroczy w pełnoletność. No właśnie - jak będzie wyglądała jej osiemnastka? Zobaczcie, co nam zdradziła.

Emilia Dankwa o swojej osiemnastce

W tym roku kilka gwiazd młodego pokolenia hucznie świętowało swoje 18. urodziny. W tym gronie znalazła się m.in. Roksana Węgiel, która wyprawiła wielką imprezę z okazji swojej osiemnastki. Czy Emilia Dankwa z "Rodzinki.pl" pójdzie w ślady piosenkarki i również zdecyduje się na huczną imprezę? Nasz reporter Bartosz Seklecki zapytał o to serialową Zosię z "Rodzinki.pl".

- Mam zamiar taką imprezę faktycznie zrobić. Ile będzie dokładnie osób... Mam już listę taką, ale to jeszcze zobaczymy, ale na pewno będzie się działo fajnie - powiedziała przed naszą kamerą Emilia Dankwa.

Co jeszcze na ten temat zdradziła nam Emilia Dankwa? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!

