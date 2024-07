Bez wątpienia "Rodzina zastępcza" była jednym z najpopularniejszych polskich seriali. Produkcja Polsatu poruszała ważny społecznie problem, jakim jest akceptacja osób pochodzących z innych państw czy przedstawicieli różnego rodzaju mniejszości. Jedną z gwiazd serii była Aleksandra Szwed, która 8 sierpnia obchodzi swoje urodziny. Z kim sama założyła rodzinę?

Kariera Aleksandry Szwed

Aleksandra Szwed urodziła się 8 sierpnia 1990 roku, jako córka Polki i Nigeryjczyka. Występowała w zespole towarzyszącym Majce Jeżowskiej, a już jako 8-latka dołączyła do obsady serialu "Rodzina zastępcza", gdzie grała u boku Piotra Fronczewskiego i Gabrieli Kownackiej. Szybko zdobyła rozpoznawalność. W wywiadach mówiła, że choć była w lepszej sytuacji, niż inni ludzie o podobnym kolorze skóry, gdyż zyskała sympatię widzów, to i tak zdarzało jej się borykać z rasistowskimi sytuacjami i atakami na swoją osobę. Mówiła: "One są i będą. Nie mam, co do tego złudzeń. Już się z tych złudzeń dawno temu wyleczyłam". Przez ponad 10 lat realizacji serialu dorastała na oczach widzów. Po zakończeniu produkcji brała udział w wielu programach i występowała na deskach teatru. Zaliczyła też kilka medialnych związków.

Aleksandra Szwed spotykała się m.in. z dziennikarzem Robertem Stockingerem, którego poznała w 2008 roku. To właśnie wtedy brała udział w popularnym wówczas programie "Jak oni śpiewają". Wśród uczestników był także Tomasz Stockinger, który poznał aktorkę ze swoim synem. Tworzyli parę dwa lata. W tym czasie udzielali razem wywiadów i pozowali razem na ściankach. Nigdy nie ujawnili, dlaczego się rozstali. Następnie w 2012 roku artystka znalazła kolejną miłość. To właśnie ona była bowiem pierwszą z wielu medialnych dziewczyn Barona, gitarzysty zespołu Afromental. Ich drogi się rozeszły zaledwie rok później, gdyż podobno muzyk nie był jej wierny.

W 2013 roku aktorka odnalazła drugą połówkę, z którą jest do dziś. Związała się z byłym koszykarzem, a obecnie trenerem personalnym, Krzysztofem Białkowskim. Wiadomo, że mężczyzna był zawodnikiem m.in. ŁKS Łódź i AZS UŁ. Ponadto został Mistrzem Polski, a także ćwierćfinalistą Mistrzostw Europy w koszykówce 3×3 w sezonie 2013. Potem uzyskał tytuł Osobistego Doradcy Treningowego przyznawany przez Polską Federację Sportu Powszechnego. Choć nie pojawiają się razem na ściankach, to chętnie okazują sobie uczucia w mediach społecznościowych.

Ze związku z Krzysztofem Białkowskim Aleksandra Szwed doczekała się dwójki dzieci. Mimo upływu lat są ze sobą niezwykle szczęśliwi. W 2015 roku urodziła syna Borysa, natomiast w 2021 roku na świat przyszła ich córka. Wspólnie zdecydowali, że nie będą pokazywać twarzy pociech w mediach społecznościowych. Z tego powodu na Instagramie zazwyczaj publikują ich zdjęcia tyłem. Wiadomo jednak, że chętnie podróżują i spędzają czas na różnych aktywnościach fizycznych. Dali dom także dwóm psom, którymi chętnie chwalą się w sieci. A czy aktorka planuje trzecie dziecko?

- To nie jest kraj do rodzenia dzieci. Nawet wspominając pierwszą a drugą ciążę, która była w środku pandemii, w trakcie zmian legislacyjnych w naszym kraju i pewnymi przypuszczeniami zdrowotnymi, które były bardzo nieciekawą perspektywą dla kobiety noszącej pod sercem dziecko... Nie chciałabym. W mojej opinii obecne czasy i to, jak ten kraj traktuje kobiety, potencjalne matki, nie zachęca do tego, by rodzić dzieci. 500+ nie jest wystarczającą zachętą dla mnie, żeby powiększać rodzinę - powiedziała w podcaście "Tato, no weź".

