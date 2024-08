Minęło ponad sześć lat od pojawienia się jednego z ulubionych przez widzów superbohaterów, czyli premiery „Deadpool 2”. Od 26 lipca fani Marvela ustawiają się w kolejkach do kas kinowych, by zobaczyć „Deadpool & Wolverine”. Już możemy mówić o sukcesie produkcji z Ryanem Reynoldsem i Hugh Jackmanem, która – choć otrzymała kategorię R (dla widzów pełnoletnich) – przekroczyła granicę 200 milionów dolarów na otwarcie.

Reklama

Jednak przez sześć lat część fanów mogło zapomnieć, co działo się w „Deadpool 2”. Film z 2018 roku zaczyna się bezpośrednio po wydarzeniach z części pierwszej. Wade zabija potężnego gangstera, a w tle słyszymy kultowy utwór Dolly Parton „9 to 5”.

W „Deadpool 2” widzowie ponownie dostają sporą dawkę wulgarnego humoru, przemocy, co sprawia, że film o nietypowym superbohaterze z Ryanem Reynoldsem jest tak odświeżający i atrakcyjny. Jednak nawet druga część nie przygotowuje widzów na to, co czeka ich w „Deadpool & Wolverine”.

W porównaniu do historii o pochodzeniu Deadpoola sequel z 2018 roku jest mroczniejszy i cięższy gatunkowo, pokazuje Wade’a jako bezwzględnego mściciela, który ponosi konsekwencje bycia znanym zamaskowanym najemnikiem.

Wraz z podróżującym w czasie cybernetycznym żołnierzem Cable’em (Josh Brolin) i dzieckiem mutantem Wade ma ręce pełne roboty. Zmaga się z dwiema stronami swojej tożsamości: bohatera, którego świat chce w nim zobaczyć oraz antybohatera, którym od czasu do czasu Wade musi być.

Zobacz także

„Deadpool 2” wprowadza również prowizoryczny zespół X-Men, który nazywa X-Force. Jednak większość jego członków ginie już podczas pierwszej misji. Wyjątkiem jest Peter, ponieważ Wade cofa się w czasie, aby uratować go w scenie po napisach. Pomijając cały ten kontekst, istnieją pewne kluczowe punkty fabuły, które mają wpływ na to, co zobaczymy w „Deadpool & Wolverine”.

Poniżej omawiamy ważne wydarzenia z „Deadpool 2”, które warto pamiętać przed pójściem do kina na „Deadpool & Wolverine”.

Co się stało z Vanessą w „Deadpool 2”?

Po pełnym energii otwarciu „Deadpool 2” tempo zmienia się, gdy Wade wraca do domu, w którym mieszka razem ze swoją obecną dziewczyną Vanessą. Życie domowe wraca do normy, para świętuje rocznicę i wymienia się prezentami. Pojawia się także rozmowa o kolejnym kroku w relacji i założeniu rodziny.

Ale ta radosna błogość nagle się kończy, gdy drzwi zostają wyważone, a do mieszkania wchodzi grupa napastników i otwiera ogień w kierunku Wade’a i Vanessy. Dziewczyna chowa się za sofą i wydaje się, że udało jej się uniknąć kul. Wade idzie sprawdzić, jak się czuje jego ukochana.

Vanessa nieśmiało wstaje zza sofy, gdy nagle pojawia się samotny strzelec i oddaje strzał – prosto w serce dziewczyny. Niestety rana okazuje się śmiertelna i partnerka Wade’a umiera na podłodze salonu. Deadpool wpada w furię, która miesza się z poczuciem winy za to, co się stało.

Wade nie potrafi zapanować nad złością i staje się nieprzewidywalny. Nie może też przestać obwiniać się o śmierć Vanessy. Wkrótce okazuje się, że jest szansa na naprawienie tego, co się stało.

Jak Wade podróżuje w czasie w „Deadpool 2”?

Napędzany swoją wściekłością Wade trafia do chłodni razem ze swoim nowym przyjacielem Russellem, który włada ogniem. To właśnie wtedy spotyka podróżującego w czasie żołnierza Cable’a. Ten dzięki specjalnemu suwakowi może przeskakiwać z teraźniejszości do przeszłości.

Na końcu filmu Wade ratuje życie Russella, poświęcając swoje własne, dopóki Cable nie cofa się w czasie i nie zmienia linii czasowej uniwersum, ratując życie Wade’a.

Cable wie, że jego rodzina jest bezpieczna, patrząc na stan nienaruszonego misia jego córki. Bezinteresowny czyn Deadpoola zmienia bieg czasu życia Russela.

Cable mógł rzekomo użyć tego suwaka dwa razy, raz na podróż do przeszłości, aby zabić Russella, który miał zamordować jego rodzinę, raz na podróż powrotną. Ale użył tego, by uratować Wade’a.

W scenie po napisach ujawniono, że Wade ma swoich przyjaciół wśród X-Men, którzy naprawiają suwak, aby ten mógł podróżować w czasie bez żadnych ograniczeń. Oczywiście Deadpool wykonuje skok w przeszłość, by uratować ukochaną Vanesssę, zanim ta zostanie zastrzelona.

Czy Wolverine pojawia się w „Deadpool 2”?

Technicznie rzecz biorąc, „Deadpool & Wolverine” będzie pierwszym ekranowym spotkaniem duetu od czasów „X-Men Geneza: Wolverine”. Jendak Logan pojawia się już w scenie po napisach w „Deadpool 2”.

Podczas swoich podróży w czasie Wade odwiedza Wolverine’a i pierwszą inkarnację Wade’a Wilsona z filmu z 2009 roku, który miał zaszyte usta po eksperymentach generała Strykera.

Wade strzela do starej wersji siebie, aby wymazać pamięć o swojej wcześniejszej, mniej dopracowanej postaci, która była krytykowana za tak drastyczne odejście od komiksu. W ten sposób staje twarzą w twarz z Loganem, ale Logan nie reaguje, ponieważ to materiał z oryginalnego filmu.

Gdy film się zaczyna, Deadpool również rzuca szybkie „piep***ć Wolverine’a” po jego emocjonalnej, bezinteresownej śmierci w „Loganie” (2017 rok). Wade ma nawet małą replikę Logana, która przypomina pozytywkę.

Wszystkie te humorystyczne ukłony stanowią podstawę dla rywalizacji, chemii i wielu mrugnięć okiem w kierunku widza, jakie pojawiają się w „Deadpool & Wolverine”.

Zobacz także: Pierwszy zwiastun „A Complete Unknown”. Timothée Chalamet jako Bob Dylan

© Immediate Media Company London Limited, 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Opublikowano po raz pierwszy na RadioTimes.com i republikowano za zgodą Immediate Media Company London Limited. Powielanie w jakikolwiek sposób w jakimkolwiek języku, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione. Radio Times i logo Radio Times są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Immediate Media Company London Limited i są używane na podstawie licencji.

Reklama

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek.