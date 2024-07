Nowe odcinki "Barw szczęścia" już od poniedziałku. Co nowego czeka nas w najbliższym czasie? W "Barwach szczęścia" pojawi się nowa bohaterka, którą zagra Zofia Zborowska - to Aneta Drylska. Witek nadal nie akceptuje Sylwii i stale się buntuje. A co u Pyrków? U nich niestety nadal niewesoło...

Reklama

Chcesz się dowiedzieć więcej? Zobacz koniecznie zwiastun wideo "Barw szczęścia"!

Zobacz też: Katarzyna Zielińska żegna się z serialem Barwy szczęścia: "Moje ostatnie chwile w domu Walawskich" WIDEO

Zobacz także

Oto nowa bohaterka!

Reklama

Co nowego w "Barwach szczęścia"?