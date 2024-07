Mikołaj do wynajęcia pracuje przez 2 miesiące w roku. Z jego usług korzystają klienci indywidualni, szkoły i przedszkola oraz firmy i instytucje. Zakres zadań zawodowego Mikołaja podczas wizyty jest na ogół omawiany indywidualnie, podobnie jak cena jego usług. Za półgodzinne spotkanie może on zarobić nawet 200 zł.

Kto może zostać świętym Mikołajem?

Świętym Mikołajem do wynajęcia może zostać każdy, kto ma odrobinę zdolności aktorskich, łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi, w tym także z dziećmi. Nawet jeśli nie przypominasz posturą postawnego Mikołaja, jesteś od niego młodszy i nie masz brody, możesz to nadrobić dzięki charakteryzacji. Strój świętego Mikołaja, broda i peruka, sztuczny brzuch oraz akcesoria takie, jak rękawiczki, dzwonek, okulary, duża torba na prezenty można kupić przez internet. Kompletny strój wraz z dodatkami, wykonany z polaru lub weluru, kosztuje ok. 300-500 zł.

Jak pracuje święty Mikołaj?

Święty Mikołaj pracuje przede wszystkim w okresie przedświątecznym i krótko po świętach Bożego Narodzenia: od połowy listopada do połowy stycznia. Do zamawiających usługi świętego Mikołaja należą osoby prywatne, które chcą w ten sposób zapewnić dzieciom dodatkową atrakcję podczas wieczoru wigilijnego. Są nimi także przedszkola i szkoły, które organizują spotkanie ze świętym Mikołajem połączone z zabawą bożonarodzeniową. Usługi świętego Mikołaja zamawiają także firmy i instytucje organizujące wigilię firmową, tzw. śledzika, i wręczają pracownikom drobne upominki. Święty Mikołaj może też w okresie przedświątecznym pracować w centrum handlowym, rozdaje tam prezenty kupione wcześniej przez rodziców, i pozuje z dziećmi do zdjęć.

Praca świętego Mikołaja może być dobrym sposobem na dodatkowy zarobek. Wymaga ona umiejętności nawiązywania kontaktu z ludźmi, zdolności aktorskich, gotowości do radzenia sobie z nieoczekiwanymi sytuacjami, np. tym, że prezent nie spodoba się obdarowanemu dziecku, a także poczucia humoru i dystansu do siebie.

Ile zarabia święty Mikołaj?

Koszt usługi ustalany jest zazwyczaj indywidualnie z zamawiającym. Cena zależy od długości wizyty, liczby osób, które mają zostać obdarowane, dodatkowych życzeń zamawiającego. Krótka, ok. 30-minutowa wizyta świętego Mikołaja w przedszkolu lub szkole dla grupy 15-25 dzieci kosztuje ok. 200 zł. W jej ramach Mikołaj rozdaje prezenty, pozuje do zdjęć i opowiada krótką, świąteczną historyjkę. Wizyta w firmie kosztuje przeciętnie o 50-100 więcej. Indywidualna wizyta świętego Mikołaja na rodzinnym przyjęciu dla 4-8 osób kosztuje ok. 100-200 zł. Czasami wizyta 24 grudnia jest wyżej wyceniana.