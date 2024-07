Obecny strój Mikołaja to przede wszystkim czerwony płaszcz i czerwona czapka obszyte białym futerkiem oraz długie białe rękawice sięgające aż do łokci. Ponadto czapka ma duży biały pompon. Święty w ręku trzyma długą laskę zakręconą w góry, czyli pastorał. Jest on wykonany z metalu.

Reklama

Jak wygląda Święty Mikołaj w wersji amerykańskiej?

Święty Mikołaj w wersji amerykańskiej stał się bardzo popularny, a przywędrował do nas z USA – z Laponią ma niewiele wspólnego. Popularność tej wersji wynika oczywiście z siły reklamy. Od lat 30. XX wieku Św. Mikołaj jest elementem kampanii reklamowej napoju gazowanego Coca Cola. Postać ubrana jest więc w barwy charakterystyczne dla tego napoju – oczywiście czerwień – a w reklamach była np. przyłapywana na podkradaniu Coca Coli z lodówki, którą wolała od tradycyjnych amerykańskich ciasteczek z mlekiem.

Typowo amerykański Mikołaj ma krótki płaszcz, a do niego nosi czerwone spodnie z identycznego materiału. Musi mieć długą, miękką i białą brodę, która przypomina loki, do tego również białe wąsy, a na nosie okulary. W zasadzie twarz świętego jest zakryta - z góry szerokim i puszystym obszyciem czapki, okularami i dużą brodą oraz wąsami. Strój Mikołaja przepasany jest szerokim, zwykle czarnym pasem ze złotą klamrą. Złoty jest również dzwonek, którego dźwiękiem Mikołaj obwieszcza swe przybycie. No i koniecznie duży worek z prezentami. Bez worka i podarków nie ma Mikołaja. Czasem święty ma ze sobą rózgi przeznaczone dla niegrzecznych dzieci. Mikołaj to zwykle uśmiechnięty staruszek z dużym brzuszkiem, który w amerykańskim stylu dostaje się do domów przez komin. Jego zaprzęg to wspaniałe sanie, które ciągną renifery, w tym wszystkim znany czerwononosy Rudolf.

Polski strój Św. Mikołaja

Polski Święty Mikołaj nie wchodzi do domu kominem, lecz drzwiami. Jego płaszcz jest długi, niemal do ziemi. Częściej jednak i na polskich ulicach przed świętami Bożego Narodzenia czy 6 grudnia spotykamy się z Mikołajami w krótkich kubraczkach, a więc takimi bardziej amerykańskimi. Ubranie Mikołaja zrobione jest z miękkiego, połyskującego materiału, który ładnie się układa. Do takiego stroju Mikołaj nosi duże czarne i masywne buty, sięgające do kolan.

Zobacz także

Jak mógł wyglądać prawdziwy Święty Mikołaj?

Prawdziwy Święty Mikołaj nie nosił czerwonej czapki z pomponem a mitrę, czyli ceremonialne nakrycie głowy biskupów. Brodę miałby oczywiście siwą, a nie śnieżnobiałą. W dłoni dzierżyłby pastorał, czyli długą zdobioną laskę o zakręconym jak ślimak końcu – właśnie tym, a nie rózgami, karałby niegrzeczne dzieci. Zamiast kubraczka, miałby długą czerwoną szatę biskupią, która nadawała mu powagi.

Reklama

Towarzysze Świętego Mikołaja

Polskiemu świętemu często pomaga ubrana na biało Śnieżynka. Coraz częściej daje o sobie znać moda na to, by towarzyszami Świętego Mikołaja były jednak elfy – w końcu to podobno z nimi mieszka w Laponii.