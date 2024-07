Hormon T3 występuje w surowicy krwi, a jest wytwarzany przez tarczycę. Do jego najważniejszych funkcji należy zapewnienie prawidłowej pracy serca i układu nerwowego.

Hormon T3, czyli trójjodotyronina, jest jednym z dwóch najważniejszych hormonów wytwarzanych przez tarczycę (drugi to tyroksyna). Hormon T3 pobudza przemianę materii i zapewnia dobre samopoczucie. Zarówno niedobór, jak i nadmiar trójjodotyroniny prowadzą do zaburzeń pracy tarczycy (niedoczynności, nadczynności oraz jej chorób).

Czym jest trójjodotyronina?

Trójjodotyronina występuje w surowicy krwi, a jest wytwarzana w tarczycy oraz w jej tkankach obwodowych. Powstaje w wyniku przekształceń w innym hormonie, tyroksynie. Produkcję hormonu kontroluje przysadka mózgowa (gruczoł dokrewny) oraz podwzgórze (część międzymózgowia). Trójjodotyronina ma szczególne znaczenie w procesie wzrostu oraz kształtowaniu się ośrodkowego układu nerwowego. Właściwy poziom hormonu T3 na litr krwi waha się od 1,5 do 3,1 nanomoli (skrót: nmol).

Funkcje hormonu T3

Hormon T3 wpływa na dobre samopoczucie. Trójjodotyronina pełni następujące funkcje:

sprawia, że serce i układ krążenia pracują prawidłowo (od 60 do 100 skurczów serca na minutę),

(od 60 do 100 skurczów serca na minutę), rozwija i pozwala na prawidłowe działanie układu nerwowego (reagowanie na bodźce, kontrola narządów wewnętrznych, zapamiętywanie, przyswajanie wiedzy, zdrowie psychiczne),

jest odpowiedzialna za przemiany energetyczne zachodzące w organizmie (przemiana materii),

odpowiada za rozwój układu kostnego (kształtowanie się szkieletu),

(kształtowanie się szkieletu), prowadzi do rozkładu węglowodanów we krwi,

pozwala na metabolizm tłuszczów i białek,

reguluje poziom wody w organizmie (w ten sposób możliwe jest nawodnienie komórek ciała oraz powolna utrata płynów),

stabilizuje siłę mięśniową,

zapewnia prawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego (na przykład w procesie trawienia wpływa na perystaltykę jelit, czyli przesuwanie się pokarmu w przewodzie pokarmowym),

odpowiada za sprawne działanie układu rozrodczego (produkcja plemników, możliwość zapłodnienia komórki jajowej),

wpływa na pracę tarczycy i nerek.

Badania poziomu trójjodotyroniny

Badanie poziomu trójjodotyroniny we krwi jest istotne w diagnostyce zaburzeń pracy tarczycy, szczególnie jej nadczynności. Nadmiar hormonu T3 w organizmie jest pierwszym sygnałem nadczynności tego gruczołu. Dodatkowo lekarz powinien zlecić badanie FT3, czyli wolnej trójjodotyroniny. FT3 stanowi najaktywniejszą część hormonu T3, która jako jedyna oddziałuje na organizm. Jej prawidłowe stężenie we krwi powinno wynosić od 2,25 do 6 pmol (pikomoli).

Nadmiar hormonów T3 skutkuje niepokojem i bezsennością

Poziom hormonów T3 przekraczający 3,1 nanomoli na litr krwi może objawiać się:

pobudzeniem i niepokojem,

bezsennością,

wypadaniem włosów,

łamliwością paznokci,

kołataniem serca,

zaburzeniem miesiączkowania,

potliwością,

biegunką,

nieuzasadnionym chudnięciem,

wzrostem ciśnienia krwi,

depresją.

W przypadku zaobserwowania takich dolegliwości warto zgłosić się do lekarza i zrobić badanie poziomu hormonów T3 i FT3. Objawy mogą oznaczać niedoczynność lub nadczynność tarczycy.