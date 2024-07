Wszy to pasożyty, które atakują ludzką skórę. Chorobę, którą wywołują wszy określa się wszawicą. Mimo że choroba ta najczęściej kojarzy się z brudem, to może zarazić się nią każde, nawet najczystsze dziecko. Wszami dziecko zaraża się najczęściej w żłobku, przedszkolu lub szkole poprzez kontakt z głową osoby zakażonej, np. w trakcie zabaw. Wszy u dziecka to wstydliwy problem, który nadal pozostaje tematem tabu – mimo tego powinnaś poinformować o wszawicy innych rodziców oraz nauczycieli.

Reklama

Objawy wszawicy

Jeśli dziecko skarży się na świąd głowy, często się drapie, to sygnał alarmowy. Wszy żywią się krwią, więc jeżeli zauważysz na jego głowie czerwone plamy (przypominające ślady po ukąszeniu komara), to najprawdopodobniej wszawica. Obejrzyj dokładnie włosy dziecka, przedziałki najlepiej robić palcami co 1-2 cm. Gnidy mają wielkość główki szpilki, najpierw są białe, później brązowe. Jaja są podobne do łupieżu, ale trudno jest je odkleić. Dorosłe wszy mają kolor podobny do włosów, a ich rozmiar to 2-3 mm. Wszawica może również doprowadzić do powiększenia węzłów chłonnych.

Preparat na wszy

W aptece kupisz specjalny szampon, który pomoże pobyć się wszy. Lek może być także pod postacią pianki bądź płynu. Myj głowę dziecka ostrożnie, aby preparat nie miał dostępu do niezakażonej skóry dziecka (poza głową) – jest to substancja trująca. Preparaty na wszawicę mają w składzie permetynę, lindan bądź roztwór dimetikonu. Przeprowadzenie kuracji może okazać się konieczne u wszystkich członków rodziny.

Usuwanie wszy gęstym grzebieniem

Umycie głowy preparatem na wszy najczęściej powoduje ich wyginięcie. Problemem są jednak w dalszym ciągu gnidy. Umyj głowę dziecka i dokładnie wyczesz włosy. Jajeczka należy ściągnąć palcami. Zwróć szczególną uwagę na skórę za uszami i tuż nad karkiem. U osób, które mają długie włosy może być konieczne ich skrócenie.

Wszy a wizyta u lekarza

Wszawica wymaga wizyty u lekarza, jeśli zarażone dziecko ma mniej niż 2 lata lub cierpi na alergię lub astmę. Obecność wszy wymaga konsultacji lekarskiej także w sytuacji, gdy pasożyty zaatakowały brwi bądź rzęsy, a także kiedy matka jest w ciąży albo karmi piersią.

Zobacz także

Wszy a sprzątanie mieszkania

Wszystkie rzeczy, których używało dziecko, o ile to możliwe wypierz w temperaturze 60˚C (np. pościel, ręczniki, odzież, pluszowe zabawki). Odkurz dokładnie fotele, dywany, łóżka. Rzeczy, których nie możesz wyprać, ani odkurzyć, a istnieje prawdopodobieństwo, że są na nich wszy, włóż do plastikowego worka na 14 dni (tyle trwa cykl rozmnażania wszy). Grzebienie, gumki i spinki do włosów najlepiej kupić nowe.

Profilaktyka wszawicy

Wytłumacz dziecku, aby nie pożyczało grzebienia/szczotki do włosów, okrycia głowy – czapki, kapelusza, kaszkietu. Zadbaj, aby miało własny ręcznik i pościel i nie udostępniało ich innym dzieciom. Co dziesięć dni sprawdzaj głowę dziecka – zrób to koniecznie po powrocie z kolonii, obozu.