Oscary 2022: Najgorsze oscarowe kreacje wszech czasów. Te modele nadal szokują! 

Helena Bonham Carter zaskoczyła wszystkich! Po pierwsze jako jedna z niewielu nie uległa wygładzonym fryzurom i pojawiła się w charakterystycznych loczkach o jak się domyślamy zamyślonym nieładzie. Po drugie założyła odważną sukienkę projektu Vivienne Westwood. Po trzecie przyprawiła całość niecodziennymi jak na czerwonym dywanie dodatkami - zabawnym kapeluszem i lenonkami. Jakby tego było mało założyła do tego wszystkiego buty nie do pary ! Pantofelki choć do siebie podobne to całkowicie w różnych kolorach. Jej stopy zdobił czerwony i zielony satynowy pantofelek. Oczywiście nikt nawet przez chwilę nie łudzi się, że była to pomyłka. Całość jej kreacji z pewnością była starannie przemyślana. Helena mocno wyróżniała się spośród pięknych, ale jednak klasycznych kreacji. Helena Bonham Carter pochodzi z jednej z najbardziej szanowanych rodzin arystokratycznych w Anglii. Jest prawnuczką lorda Herberta Henry'ego Asquitha byłego premiera Anglii i wnuczką lady Violet Bonham Carter - mówczyni, członkini Izby Lordów a także krewną reżysera i scenarzysty Anthony'ego Asquitha. Aktorka wystąpiła w wielu filmach. Wspaniale sprawdza się w zarówno bardzo ambitnych rolach jak i jako aktorka komediowa. Jak Wam się podoba taki image? Może w tę pozorną niedbałość Helena chciała nam pokazać pozorną ignorancję czerwonego dywanu, gdzie wszystkie gwiazdy przywiązują wagę do najmniejszego szczegółu? Tak, czy owak naszym zdaniem z pewnością wypadła najciekawiej ze wszystkich zgromadzonych gwiazd.