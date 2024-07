Pasternak kiedyś często stosowany w kuchni, dzisiaj uchodzi za rarytas. Koperkowo-anyżowy aromat wyróżnia go spośród popularnych warzyw. Jest to roślina, przypominająca korzeń pietruszki a jej część naziemna wygląda jak baldachim kopru włoskiego.

Reklama

Pasternak – właściwości

Pasternak działa przede wszystkim moczopędnie, przez co odtruwa organizm z toksyn. Dlatego polecany jest osobom borykającym się z problemami układu moczowego oraz reumatyzmem. Ponadto zawiera duże ilości białka – przez co jest cennym pożywieniem dla wegan i wegetarian. Pasternak ma tyle samo witaminy C, co pomidor. Zawiera również fosfor, potas, wapń i żelazo.

Pasternak – jak jeść?

Pasternak doskonale sprawdza się jako składnik różnego rodzaju bulionów, Może też z powodzeniem być alternatywą dla popularnego na naszych stołach ziemniaka.

Pasternak jest świetnym dodatkiem do potraw oraz jako smaczna i zdrowa przekąska. Można z niego przyrządzić aromatyczną surówkę, dołączając jabłko, cebulę i oliwę z oliwek. Puree z pasternaku, to ciekawy zamiennik dla popularnego puree ziemniaczanego. Jego nieco orientalny smak i aromat sprawiają, że może być wykorzystywany do przyrządzania ciekawych dań, takich jak na przykład zupa krem oraz chrupiące frytki. Oba przepisy znajdują się poniżej.

Przepis na zupę krem z pasternaku

Składniki:

Zobacz także

1 średni korzeń pasternaku,

1 duży por – biała oraz jasnozielona część,

2 ząbki czosnku,

3 średniej wielkości ziemniaki,

0,5 litra bulionu warzywnego,

3 łyżki oleju,

1 szklanka mleka – 3,2%,

3 łyżki gęstej śmietany lub jogurtu greckiego,

garść posiekanej natki pietruszki,

sól, pieprz.

Sposób przygotowania:

1. Umyj i obierz pasternak, pokrój go w średniej wielkości kostkę.

2. Umyj por i pokrój go w talarki – oprócz ciemnozielonej części.

3. W garnku podgrzej 3 łyżki oleju i wrzuć pokrojone warzywa. Gdy por się zeszkli dodaj posiekany drobno czosnek, sól i pieprz. Smaż jeszcze przez 1 minutę.

4. Obierz, umyj i pokrój w kostkę (tej samej wielkości, co pasternak) ziemniaki.

5. Zalej warzywa bulionem, dodaj mleko i ziemniaki. Gotuj wszystko do miękkości około 25-30 minut.

6. Odstaw z ognia. W kubku połącz śmietanę lub jogurt z 2 łyżkami wywaru. Dokładnie wymieszaj. Wlej do zupy i zblenduj całość na gładki krem. Jeżeli potrzeba dopraw solą i pieprzem.

7. Zagotuj wszystko raz jeszcze, aby składniki dokładnie się połączyły.

Krem z pasternaku podawaj z natką pietruszki oraz chrupiącymi grzankami.

Przepis na frytki z pasternaku z parmezanem

Składniki:

8 średnich korzeni pasternaku,

białko z 2 jajek,

3 łyżki masła,

sól, pieprz, przyprawy: 1 łyżeczka oregano, 2 łyżeczki rozmarynu.

Sposób przygotowania:

1. Umyj, obierz i pokrój w cienkie paski pasternak.

2. Przygotuj dużą blaszkę do pieczenia – wyłóż ją folią aluminiową i posmaruj masłem.

3. W miseczce lub głębokim talerzu roztrzep białka z dodatkiem oregano, soli i pieprzu.

4. Na osobny talerz wysyp parmezan.

5. Rozgrzej piekarnik do 200 stopni.

6. Każdą pasternakową frytkę zanurz w białku z oregano oraz obtocz w parmezanie. Po kolei wykładając każdą z nich na blaszkę.

7. Gdy wszystkie frytki znajdą się już na blaszce posyp je rozmarynem.

8. Piecz w 200 stopniach przez około 20-25 minut sprawdzając, czy nic się nie przypala, pasternak powinien się zarumienić.

Chrupiące serowe frytki z pasternaku wyśmienicie smakują z sosem czosnkowym lub pikantną pomidorową salsą. Mogą również posłużyć jako wykwintny dodatek do wielu dań.

Smacznego!