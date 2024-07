Gęś po staropolsku smakuje wyśmienicie nadziewana cebulą, kapustą z dodatkiem smażonego boczku. Wymaga jednak długiego pieczenia przez kilka godzin.

Gęś bogata jest w kwasy omega-3 i omega-6 niezbędne do prawidłowego działania mięśnia sercowego. Obniżają one poziom złego cholesterolu we krwi. Mięso gęsi zawiera również duże ilości białka, potasu, fosforu, magnezu, żelaza, cynku, witamin z grupy A, E i B. Gęsina pozytywnie wpływa na samopoczucie i chroni przed zaburzeniami nastroju. Wytopiony z niej smalec stosuje się w przypadku infekcje górnych dróg oddechowych, przeziębienia i bólu stawów.

Gęś po staropolsku

Gęsinę, którą przygotowuje się po staropolsku, należy natrzeć majerankiem, nadziać boczkiem, kapustą, czosnkiem oraz cebulą. Jest niesamowicie aromatyczna i soczysta. Idealnie nadaje się na niedzielny, rodzinny obiad.

Potrzebujesz:

brytfanny,

garnka,

patelni.

Składniki:

1 kg kiszonej kapusty,

400 g wędzonego boczku,

4 cebule,

4 ząbki czosnku,

pieprz (do smaku),

sól (do smaku),

masło (do smażenia),

1 cała gęś,

majeranek (do smaku),

250 ml bulionu.

Czas przygotowania: 2 godziny marynowania + około 360 minut pieczenia

Stopień trudności: łatwy

Wskazówki: Na każdy kilogram gęsi przypada jedna godzina pieczenia.

Sposób przygotowania:

Gęś natrzyj solą i majerankiem, z wierzchu oraz w środku.

Odstaw ją na 2 godziny do lodówki.

Opłukaną kapustę zalej wrzątkiem i gotuj przez 5 minut.

Rozpuść odrobinę masła na patelni i smaż boczek.

Gdy z boczku wytopi się tłuszcz, wrzuć posiekaną cebulę.

Dodaj czosnek.

Duś wszystko, aż zmięknie.

Odcedź kapustę.

Wrzuć ją na patelnie i duś ze boczkiem i warzywami przez ok 20 minut.

Gotowym farszem nadziej gęś.

Wierzch gęsi obłóż plastrami boczku.

Całość wstaw do brytfanny.

Nagrzej piekarnik do 200 stopni Celsjusza.

Piecz gęś przez około 3 godziny.

Gdy plastry boczku się zarumienią, zdejmij je, a gęś podlej bulionem. Gotowe.

Smacznego!