Kto ma dzieci, ten wie, że okres wiosenny nie jest łatwy dla dzieci (i ich rodziców). Mimo że robi się coraz bardziej słonecznie, wokół krąży wiele wirusów. Pogoda wciąż też bywa zmienna – raz jest ciepło, raz zimno. W wyniku przewiania dochodzi do spadku odporności wskutek czego może rozwinąć się infekcja np. wirusowa.

Liczy się odpowiednia higiena

Naturalna odporność maluchów nie jest jeszcze w pełni ukształtowana. Dzieci wolniej przyzwyczajają się do zmian temperatur, więc okres przesilenia wiosennego jest dla nich trudniejszy. Jeśli chodzą do przedszkola czy szkoły, narażone są również na kontakt z chorymi kolegami. Łapią infekcję, a potem przenoszą zarazki do domu, zarażając przy tym rodzeństwo i rodziców. Właśnie dlatego tak ważne jest, by wiedzieć, w jaki sposób zareagować przy pierwszych objawach przeziębienia.

Pomocne będą inhalacje, które udrożniają zatkany nos, a także nawilżają śluzówki. Możesz wykonać je za pomocą roztworów soli fizjologicznej, naparów z ziół czy olejków eterycznych. Użyj miski z gorącą wodą i ręcznika (który nałożysz na głowę dziecka) albo kup inhalatory dostępne w każdej aptece. Liczy się przede wszystkim systematyczność. Inhalacje wykonujemy dwa razy dziennie*. Należy pamiętać również o odpowiedniej higienie nosa. Zalegająca wydzielina stanowi siedlisko zarazków, więc trzeba systematycznie usuwać ją poprzez wydmuchiwanie nosa.

W przypadku gorączki, po uprzednim podaniu leku przeciwgorączkowego, mogą sprawdzić się ochładzające kąpiele i kompresy, które przyniosą dziecku ulgę. W trakcie choroby dziecko powinno pić dużo płynów (rozgrzewające herbatki, woda, woda z cytryną), co pomoże nawilżyć błonę śluzową i ułatwi samooczyszczanie się zatok i nosa, a także jeść produkty bogate m.in. w witaminę B, C, potas, żelazo czy kwas foliowy**. Warto też zadbać o odpowiednią wilgotność powietrza w pomieszczeniach.

Sposób na łagodzenie przeziębienia i grypy

W domowej apteczce dobrze mieć leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Rozważ podanie dziecku np. APAP przeziębienie Junior – leku, który zwalcza typowe objawy przeziębienia i grypy. Odblokowuje zatoki, pomaga uporać się z katarem, obniża gorączkę i łagodzi bóle (głowy, mięśniowo-stawowe, gardła). To lek dla dzieci w wieku od 6 lat.

Pamiętajmy, że katar i zatkane zatoki są nie tylko szczególnie mocno uciążliwe dla dziecka, ale – nieodpowiednio leczone – mogą wywołać szereg następstw, w tym np. zapalenie zatok przynosowych. Powodują m.in. kaszel, ale często też osłabienie, ból głowy, a nawet gorączkę czy zapalenie spojówek***.

APAP przeziębienie Junior to lek złożony, zawierający substancje czynne: paracetamol, fenylefrynę oraz witaminę C. Zawarty w leku paracetamol zmniejsza wrażliwość na ból i działa przeciwgorączkowo. Fenylefryna zmniejsza obrzęk oraz przekrwienie błony śluzowej, a witamina C wspiera odporność****. To jedyny taki skład bez barwników*****.

Mat. prasowe

Ma truskawkowy smak i rozgrzewającą formułę podania. Wystarczy wsypać zawartość saszetki do gorącej wody (100 ml), dokładnie wymieszać aż do całkowitego rozpuszczenia proszku i spożyć w ciągu 15 minut od przygotowania. Można stosować go na czczo. Należy pamiętać o zachowaniu cztero-do sześciogodzinnego odstępu pomiędzy dawkami. Inaczej wygląda dawkowanie u dzieci 6-12 lat (jednorazowo 1 saszetka, max 4 saszetki na dobę) a inaczej u młodzieży pow. 12 lat i dorosłych (jednorazowo 1-2 saszetki, max 6 saszetek na dobę).

Jeśli po trzech dniach zażywania leku nie nastąpiła poprawa bądź twoje dziecko czuje się gorzej, należy niezwłocznie udać się do lekarza.

APAP​​ Przeziębienie Junior to lek złożony wskazany do krótkotrwałego stosowania w leczeniu objawów przeziębienia i grypy, takich jak: gorączka i dreszcze, ból głowy, bóle mięśniowo-stawowe, ból gardła, niedrożność przewodów nosowych i zatok przebiegająca z bólem, nieżyt błony śluzowej nosa (katar). Nie należy stosować go, jeśli pacjent ma uczulenie na którąkolwiek substancję czynną, na aminy sympatykominetyczne lub którykolwiek z pozostałych składników bądź, jeśli u pacjenta występuje którykolwiek z następujących stanów: niestabilna choroba wieńcowa, zaburzenia rytmu serca, wysokie ciśnienie tętnicze, wrodzony niedobór enzymów: dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej lub reduktazy methemoglobinowej, ciężka niewydolność wątroby lub nerek, wirusowe zapalenie wątroby, choroba alkoholowa, jaskra z wąskim kątem przesączania, anatomicznie wąski kąt przesączania. Leku nie należy stosować też podczas leczenia inhibitorami MAO i w okresie do 2 tygodni od zaprzestania ich stosowania, a także w okresie leczenia zydowudyną

Lek ma formę proszku do sporządzania roztworu, doustnego w saszetce, a jego substancjami czynnymi są: paracetamol, kwas askorbowy, fenylefryny chlorowodorek.

1 saszetka zawiera 300 mg paracetamolu, 20 mg kwasu askorbowego i 5 mg fenylefryny chlorowodorku. Pozostałe składniki pomocnicze to: mannitol (E421), kwas cytrynowy, sodu cytrynian, sodu cyklaminian, sacharyna sodowa, wapnia glukonian, aromat pomarańczowy, aromat truskawkowy, krzemionka koloidalna bezwodna

Skład aromatu pomarańczowego: olejek pomarańczowy, olejek cytrynowy, alkohol C-12, linalol, alkohol benzylowy, cytronelal, dekstroza, guma arabska, syrop glukozowy z odwodnionej kukurydzy, butylohydroksyanizol).

Skład aromatu truskawkowego: cis-3heksenol, furaneol, etylo-2-metylomaślan, kwas heksanowy, metylu cynamonian, maltol, guma arabska, syrop glukozowy z odwodnionej kukurydzy, krzemu dwutlenek.

Podmiot odpowiedzialny:

US Pharmacia Sp. z o.o.

ul. Ziębicka 40,

50-507 Wrocław

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu.

**** Według ChPL: kwas askorbowy „jest uważany za modulator odporności poprzez udział w wytwarzaniu immunoglobulin”.

*****Wśród leków w saszetce o składzie: paracetamol 300 mg + fenylefryna 5 mg + witamina C 20 mg.

Artykuł powstał z udziałem APAP