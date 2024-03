Tomasz Wolny, ku niezadowoleniu widzów, znalazł się w gronie zwolnionych z "Pytania na śniadanie". Prezenter wtedy akurat wybierał się w podróż, dlatego w pełni poświęcił się jej i nie komentował zamieszania wokół stacji. Teraz, gdy wrócił do domu, w końcu przerwał milczenie.

Reklama

Tomasz Wolny przerywa ciszę po zwolnieniu z "Pytania na śniadanie"

Roszady, do których kilka tygodni temu doszło w "Pytaniu na śniadanie", odbiły się wielkim echem i spotkały się z ogromną złością ze strony fanów. Ci nie mogli pogodzić się z tak nagłym zwolnieniem dotychczasowych prowadzących i niezbyt ciepło przyjęli nowych. Również wypowiedź nowej szefowej "PnŚ" o zastąpieniu wszystkich nie zdołała ostudzić atmosfery.

Ida Nowakowska-Herndon, Tomasz Wolny AKPA

Jedną z osób, która musiała pożegnać się z formatem, jest Tomasz Wolny, który na kanapie śniadaniówki zasiadał obok Idy Nowakowskiej. W momencie największej afery dziennikarz przebywał akurat na urlopie, na który udał się jeszcze w grudniu ubiegłego roku i do dziś nie komentował całej sytuacji. Zrobił to dopiero teraz, po powrocie z podróży.

Aloha! Czytam Wasze komentarze i stwierdzam wszem i wobec, że nawet powrót może być pięknym etapem podroży dookoła świata! Dzięki za ten ocean dobrego słowa - zaczął.

Dalej Tomasz Wolny podkreślił, że dopiero co wraca do "pokręconej rzeczywistości" i ma sporo do nadrobienia. Czy po zwolnieniu z "Pytania na śniadanie" będziemy mogli go jeszcze gdzieś zobaczyć? Prezenter zasiał ziarno ciekawości, wyznając, że nie zamierza zwalniać tempa!

Do wyprawy wrócimy pewnie nie raz, podzielimy się przygodą, a chętnym chętnie podpowiemy co i jak, ale najpierw rozpakowujmy plecaki i nadrabiamy tę pokręconą rzeczywistość. Nie takie jednak zakręty braliśmy z uśmiechem, więc nie zwalniamy tempa, a na pytania co dalej, odpowiadam: będzie dobrze! Poproszę tylko o chwilę cierpliwości. Bez odbioru!

Póki co Tomasz nie zdradził, jaki ma na siebie plan. Nie możemy się jednak doczekać, aż znów ujrzymy go na ekranie!

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Aleksandra Grysz i Tomasz Tylicki z "PnŚ" spodziewają się dziecka: "Czekamy na Ciebie"

Tomasz Wolny i Ida Nowakowska AKPA