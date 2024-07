Mogłoby się wydawać, że sala ćwiczeń to nie wybieg dla modelek i strój na siłownię i fitness nie ma znaczenia. Jednak to, czy odczuwamy komfort podczas ćwiczeń i jak ogólnie się czujemy na sali zależy też od tego, czy wybierzemy odpowiednie ubrania. Podstawowa zasada brzmi – musi być wygodny.

Wygodny strój na fitness to odpowiednia bielizna

Wybierając strój na fitness należy pamiętać o odpowiednim doborze bielizny. Najlepiej zaopatrzyć się w specjalny sportowy biustonosz, który jest wkładany przez głowę, ma szerokie ramiączka i trzyma piersi w ryzach. Jest to szczególnie ważne dla kobiet, które mają dość obfity biust – wykonywanie ćwiczeń w niedobranym staniku jest niewygodne, nie wygląda dobrze i przede wszystkim nie służy piersiom, ponieważ powoduje rozciąganie więzadeł Coopera. Jeśli nie masz sportowego stanika i na razie nie chcesz w niego inwestować – dobry sportowy stanik to koszt około 100 złotych – możesz wziąć zwykły, codzienny, jednak zadbaj o to, by był gładki, bez fiszbinów i koronek, miał szerokie ramiączka i by trzymał piersi w jednym miejscu.

Również majtki nie powinny mieć koronek ani innych ozdób, ponieważ może to spowodować obtarcie skóry. Najlepsze będą gładkie, bezszwowe z naturalnego materiału.

Strój na fitness i siłownię – top i spodnie

Spodnie dresowe czy krótkie spodenki? A może legginsy? Obcisły top czy też luźny t-shirt? To zależy. Strój na fitness powinien być dostosowany do:

sylwetki – jeśli masz nadwagę i źle się czujesz, gdy ubranie podkreśla twoje kształty, wybierz luźny t-shirt;

– jeśli masz nadwagę i źle się czujesz, gdy ubranie podkreśla twoje kształty, wybierz luźny t-shirt; uprawianej dyscypliny – do jogi wskazane są obcisłe stroje, jednak zazwyczaj strój nie powinien być ani zbyt luźny, ani zbyt ciasny;

– do jogi wskazane są obcisłe stroje, jednak zazwyczaj strój nie powinien być ani zbyt luźny, ani zbyt ciasny; wykonywanych ćwiczeń – np. spodnie-biodrówki będą ci sprawiały kłopot, jeśli będziesz wykonywać dużo skłonów i przysiadów;

– np. spodnie-biodrówki będą ci sprawiały kłopot, jeśli będziesz wykonywać dużo skłonów i przysiadów; intensywności ćwiczeń – strój na siłownię i fitness powinien dawać ci swobodę ruchu, ale także pozwalać na wymianę cieplną. Jeśli twoje ćwiczenia są bardzo intensywne, naturalny materiał jakim jest bawełna bardzo szybko nasiąknie potem i pojawią się na ubraniu mokre plamy. Jeśli będą ci przeszkadzały, wybierz ubranie termoaktywne, które ułatwi skórze oddychanie.

Co prawda na siłowni nie obowiązuje specjalny dress code, jednak zawsze też należy wyglądać stosownie, to znaczy nie epatować nagością i nie wybierać z premedytacją jak najbardziej wydekoltowanych topów i krótkich szortów. Pamiętaj, że przyszłaś na siłownię poćwiczyć, a nie kreować się na Top Model.

Buty – jakie na siłownię, a jakie na fitness?

Tutaj znów musi paść odpowiedź – to zależy. Jeżeli na siłowni będziesz przede wszystkim biegać na bieżni, będziesz potrzebować innych butów niż podnosząc hantle. Inne obuwie jest przeznaczone do biegania, a inne do ćwiczeń. Różne buty są używane też na różnych zajęciach fitness – na jodze czy tańcu brzucha najczęściej ćwiczy się boso.

Ogólnie buty do fitnessu powinny być lekkie, z nieślizgającą się podeszwą oraz powinny pozwolić stopom oddychać w trakcie ćwiczeń. Warto też wybrać buty odrobinę za duże, zwłaszcza jeżeli pod wpływem wysiłku twoje stopy puchną.