Buty na siłownię powinny być przede wszystkim lekkie, przewiewne i stabilizujące nogę.

Od tego jakie buty na siłownię wybierzesz zależy twój komfort na treningu.

Rozmiar butów na siłownię

W trakcie ćwiczeń na siłowni stopy zaczynają puchnąć. Zbyt ciasne i zbyt małe buty mogą powodować powstawanie pęcherzy, odcisków i wrastających paznokci. Kupując buty na siłownię zawsze warto wybierać obuwie o pół rozmiaru większe niż to noszone na co dzień.

Jakie buty na siłownię? Z amortyzowaną podeszwą

Buty na siłownię powinny mieć odpowiednią – amortyzowaną podeszwę. Ze względu na dynamiczne ćwiczenia i częste wyskoki podeszwa w bucie na siłownię nie powinna być zbyt cienka, zbyt gruba ani twarda. W takim bucie stopa szybko się zmęczy, będziemy odczuwać ból w podbiciu i narazimy się na kontuzję. Oprócz amortyzacji buty powinny mieć taką podeszwę, aby nie ślizgały się nawet po gładkiej powierzchni.

Buty na siłownię – z elastycznego materiału

Decydując się na to jakie buty na siłownię wybrać, warto zwrócić uwagę na materiał z jakiego but został wykonany. Wiele ćwiczeń zarówno podczas rozgrzewki jak i w trakcie ćwiczeń w fazie głównej treningu wymaga od osoby ćwiczącej swobodnego zgięcia stopy. W przypadku butów wykonanych ze sztywnego materiału lub grubej gumy taki manewr okaże się niemożliwy do wykonania. Funkcję tę dobrze spełnią buty wykonane z materiału lub siateczki.

Cholewa w butach na siłownię

Dobrze dopasowane buty na siłownię będą minimalizowały ryzyko kontuzji stopy i kolana, np. skręceń lub zwichnięć. Zbyt płytkie buty nie będą stabilizowały kostki. Buty wysokie, sięgające ponad kostkę mogą ograniczać swobodę ruchu. Najlepiej wybierać buty, których cholewa kończy się tuż pod kostką. Taki rodzaj obuwia zapewni stabilność i bezpieczeństwo. Warto zwrócić uwagę także na to jak wysoko dochodzi sznurowanie buta. Im wyżej możemy zasznurować obuwie na siłownię tym bardziej zabezpieczamy stopę przez urazem.

Buty na siłownię – z przewiewnego tworzywa

Buty na siłownię powinny być wykonane z przewiewnego tworzywa. Coraz częściej na rynku można znaleźć buty wykonane z siateczki lub takie, które mają mnóstwo drobnych otworów. Tego typu buty dobrze się sprawdzą - wentylują skórę stóp i umożliwiają jej oddychanie.

Buty na siłownię „non marking”

Buty sportowe często zostawiają czarne ślady na podłożu. W przypadku modeli z napisem „non marking” na podeszwie, nie musimy się tego obawiać.