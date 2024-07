Nad dyrektywą wprowadzającą 35 dni urlopu wypoczynkowego pracuje Komisja Europejska. Dłuższy urlop miał wynagrodzić późniejsze przejście na emeryturę. Prace na razie jednak stanęły w martwym punkcie.

Urlop - 35 dni odpoczynku od pracy – za i przeciw

Wydłużenie urlopu o 9 (są plany aby wydłużyć go nawet o 11) dni być może jest sytuacją korzystną dla pracowników. Dłuższy czas na wakacje to możliwość lepszej regeneracji sił i efektywniejszego wypełniania obowiązków zawodowych. Bez wątpienia każdy z nas znajdzie dobre usprawiedliwienie dla dodatkowych wolnych dni w ciągu roku. Jednak tego typu zmiana może bardzo negatywnie odbić się na pracodawcach. 35 dni urlopu wypoczynkowego to konieczność wypłaty wyższych ekwiwalentów, jest to też dodatkowe 9 dni bez wykonywania pracy przez pracownika.

W Polsce do urlopu doliczamy 13 dni świąt

Należy uwzględnić w tych obliczeniach również fakt, że obecnie w Polsce mamy aż 13 dni ustawowo wolnych od pracy, co znacznie przewyższa średnią unijną w tej kwestii. Tylko Niemcy mają ich więcej od nas, bo 14.

Zastój wynikający z dnia ustawowo wolnego jest oczywiście czym innym niż rotacyjne, zaplanowane wcześniej nieobecności urlopowe. W przypadku 35 dni urlopu wypoczynkowego pracownik łącznie może być nieobecny przez aż 48 dni. Przez ten czas otrzymuje wynagrodzenie nie świadcząc pracy, co może powodować wymierne straty dla zatrudniającego go przedsiębiorstwa.

Firma mniej zarabia – spadają płace

W konsekwencji dłuższe urlopy mogą przyczynić się np. do obniżenia płacy lub uszczuplenia premii. W Polsce mikro i mali przedsiębiorcy stanowią największy odsetek pracodawców zatrudniających małą liczbę pracowników, a taka zmiana uderzy przede wszystkim w nich. Dlatego warto zadać sobie pytanie czy urlop wypoczynkowy trwający 35 dni nie będzie miał długofalowych konsekwencji, które jednak nie będą dla nas tak korzystne, jak można by początkowo przypuszczać.

Urlop - 35 dni odpoczynku od pracy – data wprowadzenia zmian

Propozycja wydłużenia urlopu wypoczynkowego na chwilę obecną pozostaje w sferze planów, ponieważ niezbędne jest najpierw przeprowadzenie analizy gospodarczej państw członkowskich, w których zmiany te miały by nastąpić. Obrady Komisji Europejskiej trwają i dokładna data ewentualnego wprowadzenia dłuższego urlopu wypoczynkowego nie jest jeszcze znana. Początkowo zapowiadano, że zmiany mogą wejść w życie jeszcze w 2015 roku, jednak trudno powiedzieć, czy w ogóle zostaną wprowadzone.