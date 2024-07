Córka Ewy Błaszczyk od prawie 24 lat jest w śpiączce i aktorka wierzy, że w końcu uda się ją wybudzić. 68-latka udzieliła osobistego wywiadu i podzieliła się nowymi informacjami o stanie zdrowia jej córki Oli. Jak przyznała, jest szansa na przełom.

W 2000 roku sześcioletnia wówczas córka Ewy Błaszczyk zakrztusiła się tabletką i zapadła w śpiączkę. Mimo szybko podjętej pomocy Ola nie wybudziła się do dziś, jednak jej mama nie przestała wierzyć, że w końcu to nastąpi. Aktorka niedawno informowała, że jej córka dwukrotnie była w szpitalu w wyniku zapalenia płuc. W najnowszym wywiadzie 68-latka przyznała, że są nowe metody i jest szansa na to, żeby jej córka została w końcu wybudzona.

Ewa Błaszczyk nie ukrywa, że nie straciła nadziei na to, że jej córkę Olę uda się wybudzić. 68-latka powiedziała wprost, że wierzy, że teraz jest na to szansa.

Teraz jest jakaś szansa, że jeśli cokolwiek się objawi na świecie w tych nowych technologiach, że będzie można jakoś na to zaradzić, to teraz jest jakaś szansa, ale wcześniej nie. Gdybym nie liczyła na to, że medycyna się rozwija... Myślę, że to jest walka z czasem, że to nastąpi, niewątpliwie w to wierzę

- przyznała aktorka w rozmowie z Jastrząb Post.