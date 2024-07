Kolendra jest rośliną jednoroczną i można ją uprawiać w doniczce. Roślina ma szerokie zastosowanie w kuchni i służy przeważnie jako przyprawa do mięs, ryb, czy sałatek.

Kolendra – czym jest?

Kolendra jest rośliną jednoroczną i osiąga długość około 80 cm. Łodyga kolendry jest rozgałęziona, rozszerza się ku górze, a kwiaty kwitną na biało-różowo lub purpurowo i są widoczne 2-3 miesiące po zasadzeniu. Nasiona, które występują zaraz po kwiatach mają ostry i intensywny zapach.

Kolendra – właściwości i zastosowanie

Kolendra zawiera witaminę C i flawonoidy. Wyglądem przypomina pietruszkę i ma silny, aromatyczny zapach, dlatego też wykorzystuje się ją jako przyprawę w kuchni do mięs, czy sałatek. Używa się też jej do marynowania ogórków, grzybów, czy buraków czerwonych. Stosuje się ją także do ryb, zup, a niekiedy jako dodatek dekoracyjny. Roślina przyspiesza metabolizm i ma działanie wiatropędne. Ponadto zapobiega powstawaniu drobnych wylewów i zwalcza przeziębienie.

Kolendra – pielęgnacja i uprawa w doniczce

Kolendra nie jest trudna w uprawie, ale ma pewne wymagania. Roślina wymaga żyznej, ciepłej, lekkiej gleby i miejsca dobrze nasłonecznionego. Dlatego też doniczkę z nasionami trzeba umieścić na parapecie dobrze oświetlonym. Po zasadzeniu należy ją często podlewać, natomiast w trakcie dojrzewania sprzyja jej słońce i ciepło. Zaleca się, by usuwać kwiatostany, które spowalniają rozrost liści. Liście kolendry można zbierać, kiedy roślina osiągnie wysokość około 15 cm.

