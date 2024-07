Upławy to nieprawidłowa wydzielina z pochwy, która swoim wyglądem, konsystencją i zapachem wysyła sygnał o infekcji lub chorobie. Najczęściej świadczy o grzybicy pochwy. To choroba, którą co czwarta kobieta miała co najmniej raz w życiu. Niedoleczona grzybica powtarza się wielokrotnie.

Śluz czy upławy?

Prawidłowa wydzielina z dróg rodnych kobiety może przybierać barwy od białawej do żółtawej – wygląd i obfitość śluzu zależą od fazy cyklu miesiączkowego i od wieku. Zawsze jednak zdrowa wydzielina jest bezwonna. Infekcyjnych upławów trudno nie dostrzec – odróżniają się barwą i konsystencją, a przede wszystkim zapachem. To one są najczęstszą przyczyną wizyt u ginekologa i właśnie konsultacja z lekarzem jest tym, co powinno być twoim pierwszym krokiem, jeśli zauważyłaś u siebie nietypową wydzielinę. To konieczność zwłaszcza jeśli towarzyszą jej: pieczenie, świąd i uczucie suchości w okolicach intymnych, a także ból podczas oddawania moczu.

Rodzaje upławów

Nie wszystkie rodzaje upławów świadczą o chorobie. Większość z nich jest zwiastunem infekcji. Tej jednak również nie należy bagatelizować, bo nieleczona może doprowadzić do powikłań. Główne rodzaje upławów charakteryzują:

biała barwa, gęstość i twarożkowa konsystencja – objaw grzybicy pochwy,

żółto-zielonkawa barwa i odrażający zapach – objaw rzęsistkowicy,

szaro-biała barwa i „rybi” zapach – objaw waginozy bakteryjnej lub rzęsistkowicy,

obecność ropy – objaw chlamydiozy,

brązowa barwa (obecność krwi) – objaw: nadżerki szyjki macicy, mięśniaka, polipa, raka szyjki macicy, zwiastun ciąży (zagnieżdżania się zarodka w macicy) lub sygnał poronienia.

Najczęstsza przyczyna upławów – grzybica pochwy

Zwykle pojawienie się upławów wiąże się z grzybiczą infekcją pochwy, o którą ze względu na wiele sprzyjających jej czynników, nietrudno. Chorobę tę najczęściej powoduje nieprzestrzeganie zasad higieny. Korzystanie z toalet publicznych, kąpielisk i basenów, a zwłaszcza z jacuzzi, może zainfekować okolice intymne, jeśli na desce lub w wodzie obecny jest grzyb (zwłaszcza z grupy Candida). Tak samo niebezpieczne jest używanie cudzych ręczników i korzystanie z nie swojej wanny. Rozwojowi grzybów sprzyja wilgotne i zasadowe środowisko, dlatego niewskazane jest noszenie bielizny z tworzyw sztucznych, która wzmaga pocenie. Równie ważna jest dbałość o wymianę tamponów i wkładek podczas krwawienia miesiączkowego, zwłaszcza, że krew zarówno tworzy wilgotne środowisko, jak i zmienia pH wewnątrz pochwy. Infekcje grzybicze pochwy są dużo częstsze u cukrzyczek i kobiet, które przechodziły kuracje antybiotykami – w jednym i drugim przypadku osłabione zostaje kwaśne środowisko wewnątrz pochwy, w wyniku czego zanika naturalna bariera dla bakterii. Podatność na grzybicę pochwy z tego samego powodu zwiększają również ciąża, menopauza, antykoncepcja hormonalna i zbyt częste irygacje. W grupie podwyższonego ryzyka jest więc bardzo wiele kobiet, które często nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństw, jakie wiążą się z infekcją grzybiczą. Po pierwsze – jeśli raz wystąpi, ma tendencję do powracania, po drugie – nieleczona rozprzestrzenia się na różne organy, nie tylko wewnątrz układu moczowo-płciowego, powodując prócz niepłodności także poważne uszkodzenia narządów wewnętrznych.

Jak się pozbyć upławów, czyli leczenie grzybicy pochwy

Aby móc skutecznie wyleczyć infekcję grzybiczą, trzeba zacząć od rozpoznania rodzaju grzyba, jaki zaatakował pochwę, które jest możliwe po pobraniu wymazu. Czasem leczenie środkami, działającymi tylko na kilka najczęstszych rodzajów grzybów wywołuje efekt odwrotny do zamierzonego – zabija całą przyjazną florę bakteryjną, a nie usuwa grzyba, który stanowi przyczynę infekcji (każdy reaguje na inne substancje). Chwilowo usuwa objawy, a grzybica pochwy po niedługim czasie powraca. Dopochwowe globulki muszą więc być odpowiednio dobrane i stosowane jeszcze przez 7–10 dni od zakończenia leczenia – zawarte w nich pałeczki kwasu mlekowego odbudowują naturalne środowisko pochwy i zapobiegają powtarzaniu się infekcji.

