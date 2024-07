Żółta wydzielina z pochwy to najczęściej objaw infekcji zakaźnej. Świadczą o tym inne objawy, takie jak: pieczenie, swędzenie i dyskomfort przy oddawaniu moczu. Żółte upławy mogą być też skutkiem przyjmowania dopochwowej luteiny – wówczas nie są groźne.

Podczas ciąży zwiększa się ilość śluzu wydzielanego z pochwy. Jest to spowodowane nadwyżką estrogenu i mocniejszym ukrwieniem w okolicy narządów płciowych. Zazwyczaj upławy w ciąży nie są groźne dla zdrowia matki i dziecka.

Upławy w ciąży: kiedy powinny niepokoić?

Wydzielina z pochwy w ciąży to normalne zjawisko, pod warunkiem, że upławy są wodniste, koloru mlecznobiałego i nie mają nieprzyjemnego zapachu. Kiedy wydzielina ma inny kolor lub konsystencję, jest to powód do niepokoju. Zwłaszcza, jeśli upławom towarzyszy pieczenie i swędzenie:

biała, grudkowa wydzielina o lekko słodkim zapachu, świąd, pieczenie i dyskomfort przy oddawaniu moczu mogą być objawami infekcji grzybiczej,

biała lub szara wydzielina o intensywnym, rybim zapachu, nasilająca się zwłaszcza po stosunku może oznaczać infekcję bakteryjną,

żółta lub szara wydzielina o mocnym, nieprzyjemnym zapachu to częsty objaw rzęsistkowicy, czyli infekcji zakaźnej przenoszonej głównie drogą płciową.

Żółta wydzielina z pochwy może być objawem infekcji

Żółte upławy są jednym z najczęstszych objawów zakażenia rzęsistkowicą. Jest to infekcja wywoływana przez pierwotniaka Trichomonas vaginalis, który bytuje w pochwie lub cewce moczowej. Rzęsistkowicą można zarazić się podczas stosunku, ale też poprzez korzystanie z toalet publicznych czy dzielenie ręcznika z innymi osobami. Rzęsistkowica jest szczególnie niebezpieczna dla kobiet w ciąży. Wiąże się z nią ryzyko przedwczesnego pęknięcia błon, przyspieszonego porodu i urodzenia dziecka o za niskiej wadze ciała. Infekcja zwiększa też niebezpieczeństwo zakażenia wirusem HIV. W skrajnych przypadkach rzęsistkowica może w czasie porodu przenieść się na dziecko. Infekcję leczy się antybiotykiem lub preparatem dopochwowym.

Żółte upławy po luteinie w ciąży

Kobiety, które przyjmują w ciąży dopochwowo luteinę (progesteron), często uskarżają się na kłopotliwe żółte upławy. Jest to normalny objaw. Część tabletki nie wchłania się, wypływa z pochwy i może powodować dyskomfort. Upławy po luteinie nie oznaczają infekcji. Jeśli oprócz wydzieliny z pochwy nie występuje swędzenie i pieczenie, a upławy mają neutralny zapach, nie ma powodów do niepokoju.