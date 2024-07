Bezpośrednią przyczyną grzybicy pochwy są grzyby Candida albicans. Namnażają się one po zarażeniu lub gdy stwarza się im przyjazne do rozmnażania warunki.

Grzybica pochwy ma dość charakterystyczne objawy, ale czasem można pomylić ją z infekcją bakteryjną, zwłaszcza ostrą. Pieczenie, swędzenie, grudkowata, biała wydzielina o słodkawym zapachu lub bezwonna, a także zaczerwienienie i ból podczas lub po stosunku – to objawy grzybicy pochwy. Leczenie opiera się na eliminacji przyczyny i łagodzeniu tych objawów.

Bezpośrednie i pośrednie przyczyny grzybicy pochwy

Grzybicę pochwy wywołują grzyby Candida albicans i jest to bezpośrednia przyczyna tej choroby. Grzyby w drogach rodnych rozmnażają się szybko, gdy mają zapewnione odpowiednie warunki, w tym gdy mała jest odporność organizmu i gdy nie przestrzega się zasad higieny. Kiedy odczyn w pochwie z kwaśnego staje się zasadowy, znacznie rośnie ryzyko kandydozy. Grzybicą można się zarazić, zwłaszcza podczas korzystania z pływalni, przy dużej ilości partnerów seksualnych i nie zachowując ostrożności w hotelach czy wspólnych prysznicach i toaletach. Czynniki sprzyjające wystąpieniu grzybicy pochwy dzielą się na zewnętrzne i wewnętrzne. Do wewnętrznych zaliczane są stany, w których organizm jest osłabiony: stres, ciąża, alergie, otyłość, cukrzyca, niedożywienie, rak. Z kolei czynniki zewnętrzne sprzyjające infekcji grzybiczej mają związek głównie z higieną i zachowaniem. Zarówno zaniedbanie higieny miejsc intymnych, jak i nadmierna higiena tych okolic przyczyniają się do zachorowania na grzybicę. Dobre warunki grzyby mają także wtedy, gdy nosi się bieliznę sztuczną i nieprzepuszczającą powietrza, przez co panują wilgoć i wysoka temperatura – są to warunki idealne dla grzybów. Przyczyny grzybicy pochwy to też: przyjmowanie niektórych antybiotyków i steroidów, stosowanie pigułek antykoncepcyjnych oraz spożywanie dużej ilości węglowodanów.

Świąd, pieczenie, upławy – objawy grzybicy pochwy

Uporczywe swędzenie, pieczenie i niekiedy zaczerwienienie i ból podczas stosunku lub po nim, a także biała, grudkowata wydzielina to objawy grzybicy pochwy. Zapach nie jest charakterystyczny, w odróżnieniu od infekcji bakteryjnej, podczas której wydzielina z pochwy ma ostry i nieprzyjemny zapach. W grzybicy wydzielina co prawda wygląda jak twaróg, ale jest bezwonna lub ma lekko słodkawy, drożdżowy zapach. Czasem objawy grzybicy pochwy to także zaczerwienione i opuchnięte wargi sromowe. Niekiedy grzybica pochwy w ogóle nie daje objawów, wtedy można ją stwierdzić tylko dzięki przeprowadzeniu badań przez ginekologa.

Leczenie grzybicy pochwy: przyczynowo-objawowe, wewnętrzne oraz miejscowe

Aby leczenie grzybicy pochwy było skuteczne, konieczne jest stosowanie leków przeciwgrzybiczych. Mogą to być preparaty do użytku miejscowego, np. kremy, globulki czy maści, a także tabletki stosowane doustnie. Najpopularniejsze są nystatyna i clotimazol. W aptekach dostępne są lekarstwa bez recepty – z mniejszym stężeniem substancji czynnej oraz silniejsze lekarstwa sprzedawane na receptę. Ważne w terapii jest przywrócenie odpowiedniego pH pochwy oraz odbudowanie naturalnej flory bakteryjnej. Probiotyki przyjmuje się także doustnie. Natomiast objawowo leczenie grzybicy pochwy polega na stosowaniu produktów hamujących świąd, znieczulających i przeciwzapalnych. Należy unikać sytuacji mogących nasilić objawy, czyli wszystkich tych, które sprzyjają namnażaniu grzybów.

Domowe sposoby walki z grzybicą

Podczas kuracji powinno się nosić bawełnianą bieliznę (nie wskazane są stringi). Należy dbać o higienę – nie zaburzać odbudowywania flory bakteryjnej bardzo częstym myciem i płukankami, ale i nie dopuścić do powstania stanu zapalnego i rozwoju infekcji. Do mycia należy stosować płyny i żele do higieny intymnej, zawierające kwas mlekowy. W drogeriach dostępne są też preparaty do higieny intymnej dla osób z tendencjami do infekcji. W walce z grzybicą pomoże także zmiana diety, a przede wszystkim ograniczenie węglowodanów w tym cukru, które są pożywką dla grzybów. Warto też zrobić testy na alergie i nietolerancje pokarmowe, bo grzybice często są z nimi powiązane.