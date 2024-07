Dane wynajmującego i najemcy, dokładne dane lokalu i specyfika działalności, która będzie w nim prowadzona, to tylko niektóre z informacji obowiązkowych w umowie najmu lokalu użytkowego. Nie należy zapominać także o zapisach dotyczących warunków wypowiedzenia i stanu prawnego nieruchomości.

Po pierwsze: dane i forma urzędowa

Sporządzenie umowy należy zacząć od zapisania w prawym górnym rogu daty i miejscowości. Poniżej powinny znaleźć się dane osobowe osób lub podmiotów podpisujących umowę: imię i nazwisko, nazwa firmy, nazwiska osób reprezentujących przedsiębiorstwo, adresy obu stron i numer oraz seria dowodu tożsamości w przypadku osób prywatnych czy przedstawiciela przedsiębiorstwa, a także NIP i REGON firmy. Czasem wpisuje się również numer KRS i kapitał zakładowy.

Po drugie: oświadczenie o posiadaniu lokalu

Pierwszy paragraf umowy najmu lokalu użytkowego musi zawierać nie tylko adres wynajmowanej nieruchomości, ale też oświadczenie osoby wynajmującej o prawie własności. W tym miejscu umieszcza się numer księgi wieczystej.

Po trzecie: formuła oddania nieruchomości do użytku najemcy

W kolejnym paragrafie powinna być zapisana formuła, że wynajmujący oddaje do użytkowania najemcy lokal, o którym mowa w paragrafie pierwszym. Istotne jest włączenie zapisu, że lokal zostaje oddany do użytku razem z wyposażeniem, którego spis zostanie dodany do umowy w formie załącznika.

Po czwarte: okres trwania umowy

Oddzielny paragraf określa, na jak długo umowa zostaje zawarta. Czas nieoznaczony to określenie dla wynajmu bez daty wygaśnięcia umowy. Wówczas umowa najmu może zostać rozwiązana przez wypowiedzenie jednej ze stron.

Po piąte: opłaty – czynsz i media

Paragraf mówiący o opłatach wymaga zazwyczaj skonstruowania kilku punktów, by nie pozostawały wątpliwości co do wysokości czynszu, terminu jego płatności czy formy (przelew bądź gotówka), a także opłat za media. Każda z tych rzeczy powinna być precyzyjnie określona w kolejnych ustępach czy punktach.

Po szóste: charakter działalności prowadzonej w lokalu, o którym mowa w umowie

Bardzo ważne, by najemca określił, jaką działalność będzie prowadził w wynajmowanym lokalu.

Po siódme: kaucja

Kaucja jest zabezpieczeniem przed koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów przez wynajmującego w przypadku zniszczenia lokalu przez najemcę. Jej wysokość ustalają strony podpisujące umowę najmu lokalu użytkowego. Paragraf dotyczący kaucji powinien też zawierać informację o sposobie rozliczenia jej w dniu rozwiązania umowy.

Po ósme: prawa i obowiązki wynajmującego i najemcy

Paragraf o prawach i obowiązkach powinien uściślać wszystkie kwestie związane z samym użytkowaniem lokalu przez najemcę. Najemca powinien dbać o stan lokalu (techniczny oraz o czystość w nim), a przede wszystkim użytkować zgodnie z zapisami umowy (rodzaj działalności). Należy też zawrzeć informacje o tym, kto ponosi koszty napraw. Istotne jest również wprowadzenie punktu zakazującego najemcy odstąpienie lokalu osobom trzecim. W tym paragrafie muszą znaleźć się ustalenia dotyczące warunków wypowiedzenia umowy – okres wypowiedzenia czy powody, dla których obie strony mogą ją wypowiedzieć.

Po dziewiąte: rozstrzyganie sporów

W umowie najmu lokalu użytkowego należy uwzględnić informację, że w sprawach nieregulowanych umową obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego.

Po dziesiąte: wydanie lokalu i podpisy

Umowa jest ważna dopiero wtedy, gdy widnieją na niej podpisy obu stron – wynajmującego i najemcy. W umowie można podać datę wydania lokalu do użytkowania, chociaż nie jest to konieczne.