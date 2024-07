Uczucie gorąca w głowie to dolegliwość, która może być efektem nieprawidłowości bądź naturalnych zmian biologicznych w obrębie układów: nerwowego, krwionośnego, kostno-stawowego lub hormonalnego. Aby poznać przyczynę napadów, można udać się na wizytę do ginekologa lub neurologa, zrobić prześwietlenie górnego odcinka kręgosłupa, oznaczyć poziom TSH oraz skontrolować po ataku poziom cukru i ciśnienie krwi.

Uczucie gorąca w głowie: zmiany hormonalne

Najczęstszą przyczyną uczucia gorąca są zmiany hormonalne. Dolegliwość ta jest charakterystyczna dla menopauzy, ale może się pojawić już na 3 lata przed wystąpieniem ostatniej miesiączki. Uderzeniom gorąca w głowie towarzyszą zaczerwienienie twarzy i szyi oraz poty. Fala cieplna rozchodzić się może po całym ciele. Uderzenie gorąca trwa ok. 3 min i nie da się go przewidzieć. Możliwe są jednak działania profilaktyczne, jak unikanie ostrych, mocno doprawionych i gorących potraw, picie dużych ilości wody, rezygnacja kofeiny i alkoholu oraz częste wietrzenie pomieszczeń w domu. Uderzenia gorąca w głowie towarzyszą też zmianom związanym z pracą gruczołu tarczycy i nadnerczy. To jeden z objawów chorób tarczycy, kiedy więc uderzenia gorąca w głowie zaczynają być uciążliwe, warto oznaczyć poziom TSH (hormonu tarczycy) w organizmie.

Uczucie gorąca w głowie na tle nerwicowym

Nerwica to druga pod względem częstotliwości występowania przyczyna uczucia gorąca w głowie. Trzeba zgłosić się do neurologa, jeśli napadom towarzyszą:

podwyższone napięcie emocjonalne,

napady lęku,

zawroty głowy i utrata równowagi,

drżenie,

ogłuszenie,

zaburzenia widzenia,

trudności w oddychaniu.

Taki zestaw objawów może świadczyć zarówno o nerwicy neurastenicznej, histerycznej, jak i lękowej, które wymagają psychoterapii, a w niektórych przypadkach także leczenia farmakologicznego.

Inne przyczyny uczucia gorąca w głowie

Uderzenia gorąca w głowie mogą się pojawić także przy zaburzeniach błędnika czy w wyniku ucisku na zakończenia nerwowe w okolicy szyi, np. u osób ze zwyrodnieniem szyjnego odcinka kręgosłupa. Czasem towarzyszą też nagłym spadkom poziomu cukru we krwi oraz wahaniom ciśnienia tętniczego.