Trend ozdabiania ścian we wnętrzach cegłą, tapetą lub okładziną kamienną utrzymuje się od kilku lat. Odmianą od tych dekoracji ściennych jest tynk strukturalny, przy którego użyciu uzyskasz efektowną strukturę powierzchni ściany.

Czym jest tynk strukturalny?

Tynk strukturalny jest masą tynkarską, za pomocą której można uzyskać różne efekty. Występuje w wersjach różniących się od siebie ziarnistością i gęstością. Jest to trafne rozwiązanie, gdy chcesz przełamać gładkość i jednobarwność pozostałych ścian w pomieszczeniu. Jeżeli dodatkowo pomalujesz tynk strukturalny farbą z błyskiem, to wszelkie wypukłości i zagłębienia będą lepiej widoczne i podkreślone.

Zalety tynku strukturalnego

Jeżeli nie przeznaczyłeś na aranżację wnętrza zbyt wysokiego budżetu, a chcesz w ciekawy sposób ozdobić ścianę, powinieneś zdecydować się właśnie na tynk strukturalny. Jest to niedrogie i niebanalne rozwiązanie, które pasuje do wnętrz urządzonych w różnym stylu, zarówno tych tradycyjnych, jak i nowoczesnych. Struktura tynku jest dobrym tłem dla mebli stylowych i z najnowszych kolekcji. Tynk cechuje odpowiednia przyczepność do podłoża, zaś jego porowata faktura sprawia, że ściana oddycha. Nie trzeba też obawiać się o utrzymanie go w czystości, gdyż jest odporny na ścieranie i trwały.

Jak nakładać tynk strukturalny?

Do nałożenia tynku strukturalnego możesz wykorzystać gotowy produkt i samodzielnie go nałożyć na ścianę, postępując zgodnie z instrukcją. Zakupioną masę nakłada się na ścianę na grubość 1 centymetra, a następnie modeluje się ją przy użyciu zębatej pacy. To, jakiego narzędzia użyjesz, wpłynie na efekt końcowy, na przykład za sprawą zębatej szczotki otrzymasz sztruksową fakturę, natomiast dzięki grabkom efekt tzw. grządki. Na koniec tynk pokrywa się farbą emulsyjną.

Kiedy i gdzie stosować tynk strukturalny?

Tynki strukturalne są wykorzystywane zarówno na powierzchniach zewnętrznych, jak i wewnątrz mieszkań. To uniwersalne rozwiązanie, które można zastosować w każdym wnętrzu, nawet w łazience i kuchni, ponieważ jest odporne na działanie wilgoci. Ważne przy tym jest jednak, by tynk dodatkowo zabezpieczyć, zwłaszcza gdy użyjesz tynku do wykończenia ściany nad kuchennym blatem. Jeżeli ściany w pomieszczeniu nie są zbyt równe lub uszkodzone, to tynk je zamaskuje, warto go zatem wykorzystać podczas odnawiania starych ścian. Na położenie tynku strukturalnego powinno się przeznaczać stosunkowo dużą przestrzeń tak, by jego ciekawa struktura mogła zostać zauważona. W związku z tym warto zadbać o dobre oświetlenie pomieszczenia. Z drugiej strony w stosowaniu tynku we wnętrzach ważny jest umiar, ponieważ jest on wyrazistą dekoracją. Dlatego też wystarczy, że pokryjesz nim tylko jedną ścianę. W przeciwnym wypadku efekt może być przerysowany, a podczas przebywania w pokoju z tynkiem na wielu ścianach można będzie odnieść wrażenie przytłoczenia.

