Andrzej Piaseczny ma na swoim koncie wiele muzycznych sukcesów i nie tylko. Fani wokalisty są również ciekawi jego życia prywatnego, o którym niewiele mówi. 53-latek ponownie został zapytany o ślub z partnerem i również tym razem potwierdził, że plany są aktualne. Co jeszcze zdradził artysta?

Andrzej Piaseczny wyznał kiedy weźmie ślub

Andrzej Piaseczny to jeden z najpopularniejszych polskich wokalistów, który skradł serca słuchaczy takimi utworami jak "Śniadanie do łóżka" czy "Chodź, przytul, przebacz". Piosenkarz był jurorem również w takich programach jak "The Voice of Poland" czy "Taniec z gwiazdami". W 2021 roku artysta zdecydował się na coming out podczas jednej z audycji radiowych. Artystka wyznał, że utwór pt."Miłość", w którym śpiewa "A życie chciałbyś dzielić tylko z nim" opowiada właśnie o nim.

Podczas rozmowy z dziennikarką "Faktu" Andrzej Piaseczny przyznał, że chciałby wziąć ślub ze swoim partnerem. Artystka potwierdził, że jego decyzja o uroczystości wciąż jest aktualna. East News

Tak, tak, jest aktualna — potwierdził Andrzej Piaseczny.

Jednak w rzeczywistości nie jest to takie proste. Dziennikarka postanowiła dopytać wokalistę, kiedy to nastąpi.

Kiedy to będzie możliwe — dodał.

Dlaczego miałbym wyjeżdżać, przecież jestem Polakiem — zakończył.

Andrzej Piaseczny z pewnością już nie może doczekać się zmiany prawa w Polsce, żeby w końcu powiedzieć "tak" swojemu partnerowi.

Wokalista ceni sobie prywatność i nie zdecydował jeszcze publicznie pokazać się z partnerem. Nie wiadomo również, czy kiedykolwiek się na to zdecyduje. Majka Jeżowska, która nagrała razem z nim utwór jest zadowolona, że wokalista zdecydował się na coming out w takim stylu. Artur Zawadzki/REPORTER

Cieszę się, że ta piosenka sprawiła jakieś przełamanie w Andrzeju, że w wieku 50 lat zdecydował się powiedzieć: tak, jestem gejem. A że Andrzej napisał tekst, a ja muzykę, to można powiedzieć, że ta piosenka, to nasza córka — powiedziała Majka Jeżowska w rozmowie z ''Faktem''.

