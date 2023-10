Diamenty, ach diamenty. Kochamy je, bo dodają stylu, klasy i podkreślają naszą urodę. Są synonimem elegancji i pasują do wielu różnych stylizacji. Symbolizują nieskończoność. Apart udowadnia, że to idealny wybór na nadchodzącą jesień. W nowej kampanii ambasadorka marki, Maria Dębska prezentuje linię ekskluzywnej, wyjątkowej złotej biżuterii premium z diamentami. To nowy wymiar luksusu, który sprosta oczekiwaniom nawet najbardziej wymagającej klienteli.

Reklama

Mat. prasowe

Biżuteria pełna szlachetności w wielu ekskluzywnych odsłonach

Najnowsza kampania marki jest kontynuacją poprzedniej z udziałem aktorki. Tym razem Apart postawił na dyskretną elegancję i naturalność, aby nie przyćmić kunsztu spektakularnych biżuteryjnych wzorów. Stąd właśnie wybór lokalizacji, czyli architektonicznego, nowoczesnego tła zdjęć oraz filmów. Linia Diamenty Premium zdecydowanie wyróżnia się szykownością.

Mat. prasowe

Wśród nowości znajdziemy rozświetlone blaskiem diamentów i brylantów naszyjniki, kolczyki oraz bransoletki. Wykonane z wielką starannością przez mistrzów jubilerstwa sprawią, że każda z nas poczuje się wyjątkowo. Naszą uwagę zwracają m.in. diamentowe kolczyki z białego lub żółtego złota, które podkreślają owal twarzy oraz brylantowe pierścionki Eternity o kształcie obrączki, które symbolizują wieczną miłość. Idealnym wyborem jest naszyjnik z diamentami oraz szmaragdami o wyjątkowej, zielonej barwie, które kojarzone są z wiernością i mają przynosić szczęście w miłości. Ponadczasowe i pożądane diamenty doskonale współgrają również z szafirami. Wybrane modele możemy kupić w komplecie.

Mat. prasowe

Wśród starannie wybranych modeli znajdziemy też takie z diamentami i rubinem (ten drugi kamień oznacza głębię uczuć) czy delikatnymi perłami. Warto również zwrócić uwagę na klasyczne pierścionki z wieloma diamentami o efektownym blasku, ozdobione brylantami ekskluzywne broszki (np. w kształcie motyla) i zawieszki. Wspaniałą, uniwersalną propozycją są także bransoletki tenisowe, które łączą klasyczny, stylowy design z nowoczesnością.

Mat. prasowe

Co ważne, biżuteria została wykonana ze złota próby 558 lub 750 z ogromną dbałością o szczegóły. Dzięki temu mamy pewność, że będzie służyła nam lub obdarowanej osobie przez długie lata. Kto wie, może stanie się częścią rodzinnej historii, przekazywanej z pokolenia na pokolenie?

Mat. prasowe

Mat. prasowe

Wieczór pełen emocji z Apart

Koniecznie zobaczcie też naszą galerię zdjęć z największego wydarzenia modowego w Polsce: Party Fashion Night 2023. Marka Apart towarzyszyła nam przez cały wieczór! Modelki i gwiazdy, które brały udział w pokazach, zaprezentowały wzory, które w nadchodzącym sezonie będą biżuteryjnymi must-have’ami. Idealnie dopełniały one stylizacje największych polskich projektantów. Przekonajcie się same!

Content Studio

Adrian Stykowski

Adrian Stykowski

Adrian Stykowski

Adrian Stykowski

Adrian Stykowski

Adrian Stykowski

Adrian Stykowski