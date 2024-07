Toksyczna przyjaźń zamiast uskrzydlać, nie tylko sprowadza na ziemię, ale do tego robi to w dość brutalny sposób. Działa destrukcyjnie i wyzwala wiele negatywnych emocji, przysparzając wielu zmartwień i zadając mnóstwo bólu. Czy warto inwestować w taką relację?

Reklama

Toksyczna przyjaźń – jak ją rozpoznać

Toksyczna przyjaźń może mieć wiele obliczy – z jednej strony to przyjaciółka, której nigdy nie ma, zwłaszcza gdy jest potrzebna, a z drugiej osoba, od której aż chce się odpocząć, bo zamęcza nas swoją obecnością, z której niewiele wynika. Po czym poznać, że przyjaciel jest już toksyczny?

Toksyczny przyjaciel:

1. Jest zawsze nieobecny – przyjaciele dzielą się ze sobą swoimi lepszymi i gorszymi doświadczeniami. W toksycznej przyjaźni druga osoba jest nieuchwytna wtedy, gdy potrzebujesz wsparcia i pomocy, zostawiając cię z twoimi problemami. Jednocześnie sama oczekuje, że ty będziesz dostępna pod telefonem za każdym razem, gdy będzie cię potrzebować.

2. Bardzo łatwo się na ciebie denerwuje i obraża – szczególnie gdy zrobisz coś nie po jego myśli i postawisz swój interes ponad jego.

3. Nie cieszy się z twoich sukcesów – ludzie, którzy cię kochają, powinni cieszyć się z twojego szczęścia. Na tym właśnie polega bycie przyjaciółmi. Toksyczna przyjaźń nie dość, że nie daje ci wsparcia, to jeszcze nie docenia dobrych rzeczy, które dzieją się wokół ciebie.

Zobacz także

4. Chce rozmawiać przede wszystkim o sobie – koncentruje się na swojej osobie, swoich problemach i oczekuje, że cała uwaga będzie skupiona tylko na nim. Przez to wywołuje wrażenie, że każdy oprócz niego jest nieważny.

5. Nie troszczy się o bycie w kontakcie – nie dzwoni, nie pisze pierwszy, jedynie odpowiada na twoje wiadomości. Jeśli zaproponujesz spotkanie, chętnie się spotka, ale sam rzadko wychodzi z inicjatywą.

6. Męczy cię o szczegóły – wypytuje cię o najdrobniejsze detale, nawet gdy nie chcesz rozmawiać na dany temat, bo jest dla ciebie przykry lub nawet bolesny. Toksycznego przyjaciela nie interesują jednak aż tak twoje uczucia, żeby zrezygnować z chęci zaspokojenia ciekawości.

Prawdziwa przyjaźń potrafi dodać ci skrzydeł, uwierzyć w siebie i zmobilizować do działania. Toksyczna przyjaźń wręcz przeciwnie – wysysa energię i wiarę w siebie, a przyjaciel jest jak wampir energetyczny.

Naprawiać czy kończyć – co zrobić z toksyczną przyjaźnią?

Często – o czym też trzeba pamiętać – toksyczny przyjaciel czy przyjaciółka nie zachowuje się w destrukcyjny sposób celowo. Może to wynikać z niskiej samooceny, wewnętrznych problemów, nieumiejętności dbania o relację lub po prostu z niewiedzy, że coś w jego zachowaniu jest niewłaściwego. Niekiedy przyjaźń z czasem się „psuje”, zamieniając w toksyczną relację. A w jeszcze innych przypadkach to sposób na odreagowanie tego, że przyjaciółka jest od czarnej roboty i na zasadzie – jak trwoga to do Boga – dopiero gdy pojawia się problem, ona jest pierwsza na linii frontu, by wysłuchać wszystkich żali.

Reklama

Jeżeli zależy ci na drugiej osobie, po prostu z nią szczerze porozmawiaj – może po twojej stronie też leży część winy i jesteście dla siebie po prostu nawzajem toksyczni? Co możecie zrobić, żeby naprawić tę relację? Czy macie w sobie jeszcze tyle motywacji, żeby powalczyć o przyjaźń? A może jesteście już na tyle nią zmęczeni, że najlepszym rozwiązaniem dla waszej dwójki będzie po prostu odpuścić. Decyzja należy do was.