Olga Bołądź przekazała smutną wiadomość: "Pożegnaliśmy na zawsze naszą przyjaciółkę"

Olga Bołądź przekazała fanom bardzo smutną informację o śmierci swojej ukochanej suczki, Lusi. O jej życie walczyła już od jakiegoś czasu. Niestety, pupil aktorki odszedł:

Co jest najtrudniejsze w posiadaniu Psa? Jego pożegnanie - pisze gwiazda na swoim Instagramie.

Pod postem Olgi pojawiło się mnóstwo wspierających komentarzy.

Utrata ukochanego pupila to prawdziwy cios dla opiekunów, o czym niedawno pisała m.in. Małgorzata Kożuchowska. Poruszający wpis dodała teraz Olga Bołądź. Gwiazda nowego serialu Polsatu "Matka" opublikowała czarno-białe zdjęcie z suczką Lusią i napisała:

W niedzielę 12.03 pożegnaliśmy na zawsze LUSIĘ najukochańszego psa, naszą przyjaciółkę. Co jest najtrudniejsze w posiadaniu Psa? Jego pożegnanie. 💔Kocham Cię Lusia. I wiem ze czekasz za tęczowym mostem 🌈🌈🌈🌈🌈 Do zobaczenia moja psia miłości. Dziękuje dr wet. @ula_jankowska która była z Nami w każdym trudnym momencie leczenia, do ostatniego oddechu. Dziękuje wszystkim przyjaciołom i Naszej rodzinie, która kochała Luśkę i zawsze Nam pomagała. Lusia w naszych sercach forever