Wraz z początkiem września ruszył program "Diabelnie boskie". To już druga odsłona produkcji TTV, która zastąpiła kontrowersyjne "Królowe życia". Show miał odejść od formy oraz poziomu — zdaniem wielu widzów zbyt niskiego — prezentowanych w głośnym tytule z Dagmarą Kaźmierską. W "Diabelnie boskich" jednak pojawiają się celebrytki, które widzowie dobrze kojarzą z poprzedniego, wspomnianego wcześniej programu. Na ekranie występują m.in. Izabela Macudzińska-Borowiak oraz Katarzyna Lirsz, znana jako Laluna. Co na temat bohaterek i rywalizacji w produkcji sądzi inna uczestniczka, Miss Alex?

Miss Alex szczerze o rywalizacji w "Diabelnie boskich"

Widzowie "Diabelnie boskich" śledzą losy m.in. Julii von Stein, Kariny Lundmark, Izabeli Macudzińskiej-Borowiak, Laluny oraz Alex Morzyńskiej. Ostatnia z wymienionych pań niedawno udzieliła obszernego wywiadu naszej reporterce. Miss Alex zdradziła, czy miała okazję poznać pozostałe celebrytki. W drugiej odsłonie do kobiet dołączyła Monika Wawrzak

Nie poznałam jeszcze nowej uczestniczki. [...] Resztę uczestniczek miałam okazję poznać, nagrywałyśmy razem czołówkę do pierwszego sezonu, także wszystkie się znamy — powiedziała.

Jak Miss Alex czuje się wśród uczestniczek? Czy uważa, że mocno różni się od pozostałych bohaterek? Gwiazda przyznała, że show opiera się na indywidualnościach, a celebrytki nie utrzymują ze sobą bliskiego kontaktu w trakcie nagrywania. Alex Morzyńska dodała, że nie czuje, żeby rywalizowała z resztą.

Jeżeli dziewczyny odczuwają [przyp. red. - rywalizację], to przykro mi, że muszą ze sobą walczyć — przyznała.

Co jeszcze zdradziła nam gwiazda "Diabelnie boskich"? Dowiecie się, oglądając materiał wideo do końca. To jeszcze nie wszystko. Udzielając wywiadu naszej reporterce, Miss Alex opowiedziała o negatywnych komentarzach od widzów show.

