Cała Polska żyje wydarzeniami, które miały miejsce kilka dni temu. Uwielbiany youtuber Kamil L. znany w sieci jako "Budda", oraz jego partnerka Aleksandra K., znana jako "Grażynka" w poniedziałkowy poranek, 14 października, zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji. Dziś sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował trzymiesięczny areszt wobec Kamila L. i Aleksandry K. oraz innych podejrzanych. Sprawę skomentował prawnik youtubera.

Kamil L. pseudonim Budda, zasłyną w sieci, organizując loterie, w których do wygrania były m.in. luksusowe auta, czym zyskał liczne grono fanów. Ostatnia loteria odbyła się w niedziele, 13 października i jak zapowiadał Budda, miała to być już ostatnia, którą zorganizował dla swoich widzów. Youtuber w sierpniu zapowiedział, że zamierza zakończyć swoją działalność w sieci, ponieważ, nie czuje się dobrze w internetowym świecie. Finał akcji cieszył się ogromną popularnością, a live na YouTubie oglądały tysiące widzów, jednak dzień później doszło do wydarzeń, którymi żyje cała Polska. Budda i Grażynka, a wraz z nimi osiem innych osób zostało zatrzymanych, a niedługo później usłyszeli zarzuty.

Podejrzani nie przyznali się do winy i złożyli obszerne wyjaśnienia. Dziś, 16 października, sąd podjął decyzję o zastosowaniu aresztu dla pięciu osób w tym dla Buddy i jego ukochanej.

Marta Kowalińska, mecenas Aleksandry K. pseudonim Grażynka, zapowiedziała zażalenie na decyzję o areszcie tymczasowym dla podejrzanej.

Głos w tej sprawie postanowił zabrać także prawnik Buddy- dr Mateusz Mickiewicz.

Zobacz także

Dr Mateusz Mickiewicz w rozmowie z "Faktem" stwierdził, że nie zgadza się z decyzją sędziego.

Naszym zdaniem jest niewspółmierna, nieadekwatna. Jeżeli sąd już widział taką potrzebę, są inne środki zapobiegawcze, jak na przykład poręczenie majątkowe. Oczywiście od dzisiaj biegnie nam siedmiodniowy termin na złożenie zażalenia do sądu. I liczymy na to, że sąd drugiej instancji spojrzy na te argumenty. Bo niestety, biorąc pod uwagę to, że mamy tajemnicę postępowania przygotowawczego, nie mogę mówić o tym, co istotne. Nie mogę rozpowszechniać wiedzy, którą posiadam co do elementów, które są, moim zdaniem, kluczowe. Zaręczam natomiast, że wybiórczość przekazu stosowana przez oskarżyciela jest skrajna, a okoliczności łagodzące nie są brane pod uwagę. To będziemy podważać i liczymy na to, że bezstronny, niezawisły sąd spojrzy na tę sprawę, bez konotacji medialnych, które się pojawiły w ostatnim czasie

- przekazał.