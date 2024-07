Tom Grabowski był jednym z głównych bohaterów programu "40 kontra 20", gdzie zakochał się w Amirze, z którą już zdążył się rozstać. Jak przyznał w rozmowie z Party.pl, punktem spornym okazały się jego kontakty z byłą partnerką, która na co dzień mieszka w Londynie. Przy okazji powrotu do tematu programu "40 kontra 20" nasza reporterka zapytała Toma o zarzuty na temat jego toksycznych, zdaniem widzów, zachowań. Czy bohater się z tym zgadza? Odpowiedział nieco przekornie.

Tom z "40 kontra 20" korzystał ze swojej obecności w programie i randkował ze wieloma uczestniczkami. Kilka z pań mocno się w nim zauroczyło. Ostatecznie w finale wybrał Amirę, jednak ten związek nie przetrwał po programie. Fani zarzucali "Seniorowi" toksyczne zachowanie. W pewnym momencie nawet uczestniczki "40 kontra 20" zmiażdżyły Toma, zarzucając mu "Manipulujesz nami, ranisz inne kobiety". Skonfrontowaliśmy Toma Grabowskiego z tymi zarzutami. Model stwierdził, że sam scenariusz programu "40 kontra 20" jest nieco toksyczny.

Pytanie, co znaczy toksyczne zachowanie. Można powiedzieć, że scenariusz był w "cudzysłowie" toksyczny. (...) Chodziło o to, by randkować z każdą z dziewczyn. Z każdą lub z większością iść na randkę, poznać się lepiej... Ja robiłem swoje, tak naprawdę. Chciałem, żeby się dobrze oglądało, a że ja uwielbiam kobiety i nie mam problemu, żeby mieć dobry kontakt z dziewczynami, kocham kobiety, więc przychodziło mi to jakoś naturalnie.